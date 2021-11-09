Lütfü Türkkan partisinin grup toplantısına katılmadı

Bingöl'de şehit ağabeyine küfreden Lütfü Türkkan'ın, İyi Parti Grup Toplantısı'nda oturduğu yerde bugün Erhan Usta oturdu.

İyi Parti Genel başkanı Meral Akşener'in Bingöl ziyareteinde yaşanan skandalın yankıları sürüyor.

Bingöl'de Akşener'e tepki gösteren şehit ağabeyine İyi Partili Lütfü Türkkan, "Senin bacını si.." şeklinde küfretmişti.

Türkkan'ın bu çirkin küfrü sonrasında Türkiye ağağa kalktı. Çığ gibi büyüyen tepkilerin ardından Türkkan, küfrettiği şehit ağabeyi yerine Akşener'den özür diledi.

Parti yönetimi, tepkilerin ardından Türkkan'ı grup başkanvekilliğinden aldı. Türkkan'ın yerine ise Erhan Usta getirildi.

TÜRKKAN'IN YERİNDE USTA OTURDU

Türkiye gündeminde sıcaklığını koruyan skandalın ardından İyi Parti Grubu, bugün ilk toplantısını yaptı. Akşener'in kürsüye çıktığı toplantıya, daha önce Musavat Dervişoğlu ile dönüşümlü olarak oturduğu en ön koltukta veya grup başkanı kürsüsünde görülen Türkkan katılmadı.

Türkkan'ın grup sıralarında en öndeki yerine ise gruba Dervişoğlu'nun başkanlık etmesi nedeniyle yeni İyi Parti grup Başkanvekili Erhan Usta oturdu.