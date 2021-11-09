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    Lütfü Türkkan'ın küfrettiği sırada yanında olan 1 kişi gözaltına alındı

    Bingöl'de şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan'ın olay sırasında yanında bulunan Hüseyin Tarık Arda, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
    • Haber Merkezi
    • 09.11.2021 - 13:09
    • Güncelleme : 09.11.2021 - 15:40
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    Lütfü Türkkan'ın küfrettiği sırada yanında olan 1 kişi gözaltına alındı

    İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Bingöl'de Meral Akşener'e tepki gösteren bir şehit yakınına küfretmesi Türkiye'nin gündeminden düşmüyor.

    Olayla ilgili soruşturma genişletildi.

    1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Olay sırasında Türkkan'ın yanında bulunan Hüseyin Tarık Arda, ifadesi alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

    Emniyet Müdürlüğü'nde ifade işlemleri tamamlanan Arda adliyeye sevk edildi.

    Lütfü Türkkan ın küfrettiği sırada yanında olan 1 kişi gözaltına alındı #1

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