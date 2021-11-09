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- Lütfü Türkkan'ın küfrettiği sırada yanında olan 1 kişi gözaltına alındı
Lütfü Türkkan'ın küfrettiği sırada yanında olan 1 kişi gözaltına alındı
Bingöl'de şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan'ın olay sırasında yanında bulunan Hüseyin Tarık Arda, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
- Haber Merkezi
- 09.11.2021 - 13:09
- Güncelleme : 09.11.2021 - 15:40
İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Bingöl'de Meral Akşener'e tepki gösteren bir şehit yakınına küfretmesi Türkiye'nin gündeminden düşmüyor.
Olayla ilgili soruşturma genişletildi.
1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Olay sırasında Türkkan'ın yanında bulunan Hüseyin Tarık Arda, ifadesi alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Emniyet Müdürlüğü'nde ifade işlemleri tamamlanan Arda adliyeye sevk edildi.