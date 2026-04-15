Mahinur Özdemir Göktaş: Kahramanmaraş'taki okul saldırısını ilgili bakanlıklar takip ediyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, katıldığı "Modüler Aile Eğitim Programı" tanıtım töreninde, Kahramanmaraş'ta bir ortaokulda meydana gelen saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Düzenlenen programda konuşan Bakan Göktaş, Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen saldırıda hayatını kaybedenlere başsağlığı ve yaralılara geçmiş olsun dileklerini ileterek, şöyle konuştu:

Olayın tüm yönleriyle titizlikle incelendiğini ve sürecin ilgili tüm bakanlıklarımız tarafından yakından takip edildiğini de ifade etmek isterim. Bakanlık olarak bu süreçte ihtiyaç duyulan her türlü psikososyal destek ve rehberlik hizmeti ile vatandaşlarımızın yanında olacağız.

"AİLE EĞİTİM PROGRAMLARINI, POLİTİKALARIMIZIN ANA UNSURLARINDAN BİRİ OLARAK KONUMLANDIRIYORUZ"

Ebeveyn eğitiminin çocukların sağlıklı gelişimini destekleyen ve aile içi ilişkiyi güçlendiren en etkili araçlardan biri olduğunun altını çizen Göktaş, "Biz de bu anlayışla aile eğitim programlarını politikalarımızın ana unsurlarından biri olarak konumlandırıyoruz. Eğitim programlarımızın güçlü aile yapısının inşasında önemli bir rol üstlendiğine biliyoruz, inanıyoruz." diye konuştu.

2024-2028 dönemini kapsayan eylem planının ‘aile'yi merkeze alan ilk ulusal eylem planı olması bakımından ayrı bir önem taşıdığını aktaran Göktaş, "Eylem planımızda eğitim programlarının yer alması, aileyi güçlendirmeye dönük çalışmalarımıza stratejik bir çerçeve kazandırıyor. Bu kapsamda bugüne kadar aile eğitim programı ve evlilik öncesi eğitim programı ile Türkiye genelinde 9,2 milyon kişiye eğitim verdik. Geçtiğimiz yıl tanıtımını yaptığımız ve 2,1 milyon kişinin indirdiği ‘İlk Öğretmenim Ailem' mobil uygulamasıyla ebeveynlere, çocuk eğitimi ve aile içi iletişim alanlarında rehberlik sağlıyoruz." açıklamasında bulundu.

"SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİNİ, AİLEYİ VE ÇOCUĞU KORUYAN POLİTİKA YAKLAŞIMININ BİR PARÇASI OLARAK GÖRÜYORUZ"

Bakan Göktaş, sosyal hizmetleri ve eğitim içeriklerini somut ihtiyaçlara göre yeniden şekillendirdiklerini vurgulayarak, "Suça sürüklenen çocuklar ve kadına yönelik şiddet alanlarında oluşturduğumuz sosyal risk haritalarıyla sahada çalışmalarımızı başlattık. Böylece riskleri yerinde tespit ediyor, gerekli tedbirleri gecikmeden devreye alıyoruz. Bunun yanı sıra dijital medya içeriklerinin de ailelerin, özellikle çocukların karşı karşıya kaldığı yeni risk alanları oluşturduğunu vurgulamak isterim. Bu nedenle 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesini, aileyi ve çocuğu koruyan politika yaklaşımının bir parçası olarak görüyoruz. Bu yeni düzenlemeyle sosyal ağ sağlayıcılara ve oyun platformlarına çocukların korunmasını esas alan yükümlülükler getiriyoruz. Çocuklarımızın yüksek yararını gözeten bu önemli düzenlemenin TBMM Genel Kurulu'nda en kısa sürede yasalaşarak yürürlüğe gireceğine inanıyoruz." şeklinde bilgi verdi.