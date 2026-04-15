Kahramanmaraş Valisi duyurdu: Okula silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta katliam...

Şanlıurfa'da, dün bir okula silahlı saldırı düzenlenirken son olarak Kahramanmaraş'ta bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'ndan silah sesleri duyuldu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

4 CAN KAYBI

Kahramanmaraş Valisi Vali Mükerrem Ünlüer, okula yönelik silahlı saldırıda 1'i öğretmen 3'ü öğrenci olmak üzere toplam 4 kişinin hayatını kaybettiğini 20 kişinin de yaralandığını duyurudu.

Ünlüer, ayrıca saldırganın 5 silah ve 7 şarjör ile olay yerine geldiğini söyledi.

SALDIRGAN İNTİHAR ETTİ

Saldırıyı düzenleyen kişinin aynı okulda eğitim gören bir 8. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

Saldırganın saldırıyı gerçekleştirdikten sonra intihar ettiği öğrenildi.

BABASININ ESKİ POLİS MEMURU OLDUĞUU ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan saldırganın babasının emekli bir polis memuru olduğu bilgisi de aktarıldı.

Vali Ünlüler, saldırganın çantasından çıkan silahların babaya ait olduğunu düşündüklerini söyledi.

İKİ BAKAN BÖLGEYE DOĞRU YOLA ÇIKTI

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ise, "Ölü ve yararlıların olduğu öğrenildi. Vali Ünlüer açıklama yapacak. İşin boyutunun büyük olduğu söylendi." dedi.

Ayrıca Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yaşanan olay sonrası bölgeye gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

OlAYA ilişkin bir diğer açıklama da Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Gürlek, soruşturma başlatıldığını duyurdu.