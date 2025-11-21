Mahkeme, CHP İstanbul'da kayyuma "devam" dedi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ana muhalefet partisinde kaos sürüyor...

Kurultay davası devam ederken gözler, İstanbul İl Başkanlığı'na çevrildi.

GÜRSEL TEKİN KAYYUM OLARAK ATANDI

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 'tedbiren' vermiş olduğu karar ile Gürsel Tekin'in başını çektiği bir heyet, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanmıştı.

MAHKEME ERTELENDİ

Gürsel Tekin ve arkadaşlarının CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanmasına karar veren İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’nin avukatlarının davanın reddine karar verilmesi yönündeki talebini reddetti.

Kayyum kararının celse arasında yeniden değerlendirilmesine karar veren mahkeme, davayı 27 Şubat’a erteledi.

TEKİN GÖREVE DEVAM EDECEK

Mahkeme, Gürsel Tekin’in başkanlığındaki geçici kurulun görevine devam etmesine hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Kasım 2023’teki kongrede Özgür Çelik, CHP İstanbul İl Başkanı seçilmişti.

Ancak kongrenin iptali için açılan dava kapsamında mahkeme, 2 Eylül 2025’te aldığı ara kararla Çelik’i görevden alarak yerine kayyum heyeti atamış, heyetin başına da Gürsel Tekin’i getirmişti.

Görevden alınmasına rağmen Çelik, 24 Eylül’de yapılan olağanüstü kongrede yeniden il başkanlığına seçilmiş ve YSK’dan mazbatasını almıştı.

Gürsel Tekin ise kongreden iki gün sonra partiden ihraç edilmişti.

Öte yandan aynı mahkeme, 24 Eylül’de yapılan olağanüstü kongrenin durdurulması için İstanbul Valiliği ve Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na yazı göndermiş, ancak Yüksek Seçim Kurulu bu talebi reddederek kongrenin devamına onay vermişti.