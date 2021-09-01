Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "3 Eylül'de 20 bin öğretmenin 81 ilde okullara atamasını yapacağız. Bu 20 bin öğretmenin yüzde 10'unu yani 2 binini Şırnak'a veriyoruz." dedi.

Temaslarda bulunmak üzere Şırnak'a gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okullarda uyum haftasının başlaması dolayısıyla TOKİ Şehit Bayram Tatar İlkokulunun açılış törenine katıldı.

Özer, törende yaptığı konuşmada, bugün ülkenin dört bir yanından minik çocukların okulları ve öğretmenleriyle buluştuğunu belirterek, bu açılışı Şırnak'tan başlatmanın büyük mutluluğunu duyduğunu söyledi.

Çocukların, öğretmenlerin ve eğitim camiasının bu buluşmayı uzun bir zamandır sabırsızlıkla beklediğini dile getiren Özer; öğrencilerin, öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının sağlıklı bir ortamda eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürebilmeleri için gereken tüm hazırlıkları yaptıklarını bildirdi.

Mahmut Özer: 3 Eylül'de 20 bin öğretmenin atamasını yapacağız ViDEO

"KURALLARA UYARSAK OKULLARI AÇIK TUTMAYA DEVAM EDERİZ"

Özer şöyle konuştu:

"81 ilde, ilçelerde, beldelerde maskeden dezenfektana kadar okullarımızın sağlıklı bir şekilde kapanmadan, yüz yüze eğitime devam edebilmesi için her türlü önlemi aldık. Tüm öğretmen ve öğrencilerimizin belirlenen kurallara riayet etme konusunda azami hassasiyet göstereceklerine inanıyorum. Özellikle 1,5 yıldan beri parçalı bir şekilde okulların açılmasından sonra Bakanlığımızın 5 gün tüm kademe ve sınıf seviyelerinde okulları açmasıyla ilgili Sağlık Bakanlığıyla birlikte belirlenmiş kurallara velilerimiz, öğretmenlerimiz, çalışanlarımız ve öğrencilerimiz tarafından hassasiyetle riayet edilmesi ve uyulması okullarımızın açık kalmasında en kritik konulardan biridir. Biliyorum ki ve inanıyorum ki kurallara riayet edersek okullarımızı açık tutmaya devam edebiliriz."

Şırnak'ın en genç öğretmenlerin olduğu illerin başında geldiğini ifade eden Özer, öğretmenlerin, enerjisi, heyecanı ve kararlılığıyla Şırnak'ta eğitimin kalitesinin çok yükseklere çıkacağına gönülden inandığını dile getirdi.

Türkiye'nin dört bir köşesinde bayrağın dalgalandığı tüm noktalarda hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan büyük bir emekle görevlerini yapan tüm öğretmenlere teşekkür eden Özer sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakanlık olarak bugün Şırnak'ta bulunmamın elbette çok özel bir anlamı var. Bir çocuk her nerede hangi ailede doğarsa doğsun biz ona kaliteli bir eğitim vaat edebiliyorsak eğitimde fırsat eşitliği var diyebiliriz. Fırsat eşitliği tüm çocukları okullara kayıt yapmakla başlar. Eğitim eşitliği için fırsat eşitliği için olmazsa olmaz koşuların başında gelmektedir. Değerli Şırnaklılar, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümetleri, Türkiye'de eğitimde fırsat eşitliğini artıran çok önemli hamleler yaptılar. 2003'ten beri okullarımızda ders kitaplarının tamamını ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Bugün 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı itibarıyla da çocuklarımız sınıflara gittiğinde kitaplarını sıralarının üzerinde bulacaklar. Özelikle kız çocuklarımızın, okullaşma oranlarını artırmak için ailelere şartlı eğitim yardımı yapmaya devam ediyoruz."

ŞIRNAK'TA EĞİTİM YATIRIMLARI

Şırnak'ta öğretmen sayısının neredeyse 5 kat arttığını, 2003'te 1948 iken bugün 9 bin 132 öğretmenin görev yaptığını vurgulayan Özer, "3 Eylül'de 20 bin öğretmenin 81 ilde okullara atamasını yapacağız. Şırnak'taki öğretmen ihtiyacını göze alarak bu 20 bin öğretmenin yüzde 10'unu yani 2 binini Şırnak'a veriyoruz. 2002 yılında Şırnak'ta toplam 270 okul varken günümüzde Şırnak'ta sadece okul öncesi eğitimde toplam 292 okul bulunmaktadır. Toplam okul sayımız günümüzde Şırnak'ta 752'ye çıkmış bulunuyor." dedi.

İlde geçmişte 1555 olan derslik sayısı 2021-2022 eğitim öğretim yılı itibarıyla 7 binlere ulaştığına işaret eden Özer yatırımların sonuçlarının rakamlara yansıdığını bildirdi.

Kentte 2002-2003 eğitim öğretim yılında 78 bin 402 olan öğrenci sayısının bugün 164 bin 394 olduğunu aktaran Özer, "Bütün bu çabalarımız ne için, bu çabalar her bir çocuğumuzun eğitim almasına verdiğimiz önemin bir göstergesidir. Bu çabalarımız hız kesmeden devam edecektir." ifadesini kullandı.

Bakanlığın fırsat eşitliği çerçevesinde çocuklara en kaliteli hizmeti sunmaya devam edeceğini belirten Özer şunları kaydetti:

"Her bir kız ve erkek çocuğumuzun kaliteli eğitim alması bizim için birinci öncelik. Bizler insanın eşrefi mahlukat olduğuna inanan bir inancın mensuplarıyız. Bundan dolayı her bir çocuğumuza onun şerefi ve haysiyetini gözeten bir yaklaşımla eğitim sunmak zorundayız."

Eğitimin uzun soluklu çalışmaları gerektiren, istikrarlı yatırımlar ve emek isteyen bir saha olduğunu vurgulayan Özer bu manada Şırnak'ı çok önemsediklerini dile getirdi.

"NEDEN DÜNYAYI DEĞİŞTİRECEK BİR MATEMATİKÇİ YA DA FİZİKÇİ ÇIKMASIN?"

2021 yılı yatırım programında Şırnak'ta toplam 270 milyon lira maliyetle 420 derslik ve 29 okul, toplam 800 öğrenci kapasiteli 3 öğrenci pansiyonu, 2 atölye ve 2 öğretmen evinin yapımının devam ettiğini bildiren Özer, yeni eklenecek yatırımlarla eğitim ortamlarının daha da iyileşeceğine inandığını aktardı.

Bakan Özer, "Sibernetik biliminin kurucusu El Cezeri'yi yetiştirmiş olan bu topraklardan neden dünyayı değiştirecek yeni bir matematikçi, yeni bir fizikçi veya sanatçı çıkmasın? Gereken şartlar sağlandığında, yetenekler doğru bir şekilde şekillendirildiğinde buradaki her bir çocuğumuzun kendi potansiyelinin en üst noktasına olabileceğinden hiç kuşkum bulunmamaktadır. Bilimin ışığı çocuklarımızın zihinlerine bir kez yansıdı mı koca bir memleketi hatta dünyayı aydınlatabileceklerine tüm kalbimle inanıyorum." diye konuştu.

BAKAN ÖZER, AÇILIŞTA ŞEHİDİ ANDI

Açılışını yaptıkları ilkokulun 24 dersliği, iki ana sınıfı, bir spor salonu, 2 resim sınıfı, atölyesi, 2 fen laboratuvarı, kütüphanesi, çok amaçlı salonu ve müzik sınıfı ile 295 öğrenciye hizmet sunacağını anlatan Özer konuşmasını şöyle tamamladı:

"Şehit Bayram Tatar'ı rahmet ve minnetle anıyorum. Şehidimizin şahsında vatanın birlik ve bütünlüğü için topraklarımızın tüm noktalarında vatan savunmasında şehit olan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum, yakınlarına kederli ailelerine başsağlığı diliyorum, gazilerimize de acil şifalar diliyorum. Okul öncesi birinci sınıflar için eğitim uyum haftası hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."