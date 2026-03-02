Gri kategoride aranan FETÖ firarisi Şadan Sakınan gözaltına alındı

Terörle mücadele aralıksız olarak devam ediyor.

Vatandaşın güvenlik ve huzurunu sağlamak adına çalışan emniyet güçleri, FETÖ ile mücadele kapsamında önemli bir operasyona imza attı.

GRİ KATEGORİDE ARANAN FETÖ'CÜ YAKALANDI

2010 KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin soruşturmayı kapatmaya çalıştığı öne sürülen eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili firari Şadan Sakınan yakalandı.

Hakkında Ankara Ağır Ceza Mahkemelerince “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” ile iki ayrı “Görevi Kötüye Kullanma” suçlarından yakalama emri bulunan Sakınan’ın, firari olarak arandığı belirtildi.

Güvenlik birimlerince 2 Mart tarihinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında Sakınan, ikamet adresinde yakalanarak gözaltına alındı.

"KONUYA İLİŞKİN ADLİ İŞLEMLER DEVAM EDİYOR"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan operasyona ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi firari şahısların tespit ve yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında;



Hakkında Ankara Ağır Ceza Mahkemelerince “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” ve iki ayrı “Görevi Kötüye Kullanma” suçlarından yakalama emri bulunan, Gri kategoride aranan ve meslekten ihraç Cumhuriyet Savcısı olan Şadan SAKINAN isimli şahsın yakalanmasına yönelik 02.03.2026 tarihinde operasyonel çalışma gerçekleştirilmiştir.



Yapılan çalışma neticesinde şahıs, ikamet adresinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.



Konuya ilişkin adli işlemler ilgili birimlerce sürdürülmektedir.