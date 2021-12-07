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    Maltepe’de kilometrelerce trafik oluştu

    Alt geçit çalışmaları nedeniyle D-100 karayolunda şerit sayısı düşürüldü. Daraltılan yolda trafiğin yoğunlaştığı görüldü.
    • İHA
    • 07.12.2021 - 09:21
    • Güncelleme : 07.12.2021 - 10:12
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    Maltepe’de kilometrelerce trafik oluştu

    İstanbul İBB ekipleri tarafından geçtiğimiz günlerde başlatılan "Bostancı-Kayışdağı Arası Yol Kavşak Projesi" kapsamında alt geçit çalışmaları nedeniyle Maltepe-Bostancı mevkii D-100 karayolu, Kadıköy istikametine kapatıldı.

    YOL 3 ŞERİDE DÜŞTÜ

    Trafik akışı yan yoldan, 3 şerit olarak gerçekleştirilmeye başlandı.

    TRAFİK YOĞUNLAŞTI

    İlk etabının 1 ay süreceği öğrenilen proje çalışmaları sonrası sabah saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu yaşandı. Trafik yer yer durma noktasına geldi.

    Öte yandan araç sürücülerinin ilerlemekte zorluk yaşadıkları uzun trafik kuyruğu havadan görüntülendi.

    Maltepe’de kilometrelerce trafik oluştu VİDEO



    Maltepe’de kilometrelerce trafik oluştu #1

    Maltepe’de kilometrelerce trafik oluştu #2

    Maltepe’de kilometrelerce trafik oluştu #3

    Maltepe’de kilometrelerce trafik oluştu #4

    Maltepe’de kilometrelerce trafik oluştu #5

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