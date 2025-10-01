Abone ol: Google News

Manavgat Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonunda iddianame düzenlendi

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet almak, vermek, zimmet, irtikap ve icbar suretiyle irtikap" gibi suçlardan 41 kişi hakkında iddianame düzenlendi. Düzenlenen iddianame, Manavgat 3. Ağır Mahkemesine gönderildi.

Yayınlama Tarihi: 01.10.2025 13:17

CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalar sürüyor...

Geçtiğimiz ayların en çok konuşulan operasyonu Antalya'nın Manavgat Belediyesi'ne düzenlenen operasyon olmuştu.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, aralarında tutuklu bulunan Niyazi Nefi Kara'nın da olduğu 41 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

Şüphelilere Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Rüşvet, Zimmet, İrtikap ve İcbar Suretiyle İrtikap gibi ağır suçlamalar yöneltiliyor.

Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere Manavgat 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi durumunda, soruşturmanın detaylarının ve suçlamaların kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.

Ayrıntılar geliyor...

