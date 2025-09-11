Manavgat eski Belediye Başkanı Şükrü Sözen adliyeye sevk edildi

CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmaları devam ediyor.

Soruşturmaların her detayında ayrı bir detayın bulunduğu süreçte itirafçılar, art arda konuşuyor.

BAKLAVA KUTULARINDA RÜŞVET

Manavgat Belediyesi, bu kapsamda kirli işlerin en bariz şekilde ortaya döküldüğü CHP'li yerel yönetimlerden biri oldu.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca, otel tadilatı, inşaat ruhsatı ve iskan başvurularıyla ilgili rüşvet alındığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Antalya'nın Manavgat Belediyesi'ne, 4 Temmuz'da operasyon düzenlendi.

TÜRKİYE BU GÖRÜNTÜLERİ KONUŞTU

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve 19 kişinin tutuklandığı soruşturmada Belediye Başkan Yardımcısı Tüter'in baklava kurularında rüşvet aldığına ilişkin görüntüler, gündemde geniş yer tutmuştu.

ESKİ BAŞKAN GÖZALTINA ALINDI

Operasyon genişlerken, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "rüşvet", "zimmet" ve "ihaleye fesat karıştırma" soruşturması kapsamında Manavgat eski Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve kardeşi gözaltına alındı

İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve kardeşi Fatih Sözen'in jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alınan eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Manavgat'a getirilmişti.

Aynı soruşturma kapsamında kardeşi Fatih Sözen de gözaltına alınmıştı.

CHP'DEN İSTİFA ETMİŞTİ

Şükrü Sözen, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında parti üyeliğinin askıya alınmasının ardından 16 Temmuz tarihinde CHP'den istifa etmişti.