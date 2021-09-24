Manavgat'ta başlayan yangın kontrol altına alındı

Bilinmeyen bir nedenle Manavgat'ta başlayan orman yangını, bölgeye giden ekiplerin yoğun müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangını meydana geldi.

Gündoğdu Mahallesi'ndeki sebebi henüz bilinmeyen ve rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın için bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler ve yer ekipleri yönlendirildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Gece olduğu için havadan müdahale edilemeyen ve ağaçları saran alevler rüzgarın etkisiyle hızla yayılırken yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonunda yerleşim alanlarına ulaşmadan güçlükle kontrol altına alınabildi.

Köylüler de ilaç makinalarına doldurdukları sularla söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yangında üç dönüm civarında ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

Manavgat'ta başlayan yangın söndürüldü VİDEO