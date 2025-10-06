Abone ol: Google News

Manifest grubuna 1 yıla kadar hapis istemi

Manifest isimli müzik grubunun, bir konser sırasında tepki çeken görüntüleri nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında, 'teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma' suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 06.10.2025 16:21

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da konser veren Manifest grubu, dansları ve kıyafetleriyle gündeme oturmuştu. 

Dansları ve kıyafetleri nedeniyle eleştirilen grup hakkında, soruşturma başlatıldı.

Grubun tepki çekmesinin ardından da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti ve soruşturma başladı.

"HAYASIZCA HAREKETLER"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Küçükçiftlik Park’ta Manifest Grubu’nun konserindeki dans ve gösteriler nedeniyle “Hayasızca Hareketler” ve “Teşhircilik” suçlarından resen soruşturma başlatıldığını bildirmişti.

GRUP HAKKINDA HAPİS İSTEMİ 

Son dakika gelişmesinde göre, Manifest isimli müzik grubunun bir konseri sırasındaki görüntülerine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede, grup üyelerinin 'teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma' suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Manifest grubunun dansları tepki topladı Manifest grubunun dansları tepki topladı
Manifest grubu, Türkiye turnesini iptal etti Manifest grubu, Türkiye turnesini iptal etti
Manifest grubunun konser görüntülerine erişim engeli Manifest grubunun konser görüntülerine erişim engeli

Gündem Haberleri