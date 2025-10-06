Manifest grubuna 1 yıla kadar hapis istemi Manifest isimli müzik grubunun, bir konser sırasında tepki çeken görüntüleri nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında, 'teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma' suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.