Mansur Yavaş gençlere sordu: Ankara'da suyu kesilen elini kaldırsın

CHP'li belediyelerin yerel hizmetlerdeki yetersizliği, yaşamı zorlaştırmaya devam ediyor...

Belediyeler, çöp sorunlarının ardından son zamanlarda yaşanan su kesintileriyle tekrar gündemde.

Ankaralılar yaklaşık 4 aydır mağdur.

Su sorununa Ankara Büyükşehir Belediyesi çare bulamazken, vatandaşlar tankerlerden ve çeşmelerden su almak için sıraya giriyor, Mansur Yavaş ise aksini düşünüyor.

Ankaralı gençlerle buluşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, su sorununa dikkat çekti.

"BENİM EVİMDE HİÇ SU KESİLMEDİ"

Sohbetinde su kesintilerine değinen Yavaş, "Yüzde 98 su vermemize rağmen. Açık söyleyeyim benim evimde hiç su kesilmedi. Benim binamda depom var. Ve ben Ankara'nın büyük bir çoğunluğunun su sıkıntısının çekmediğini düşünüyorum." dedi.

ANKARALI GENÇLERE SORDU: "SUYU KESİLENLER ELİNİ KALDIRSIN"

Sözlerini "Suyu kesilenler elini kaldırsın" ifadeleriyle devam eden Yavaş, gerçekle yüzleşti.

YARISI ELİNİ KALDIRDI

Yavaş, programda bulunan gençlerin yarısının elini kaldırması sonucunda ise "Evet yarı yarıya. Şimdi planlı su kesintisi yapıyorsunuz, 2-3 saat planlı su kesintisi yapmadan su almayanlara nasıl su verilecek ki" yanıtını verdi.

Kameraya yansıyan o anlarda gençlerin yarısının elini kaldırması sırasında Mansur Yavaş'ın duraksamasıyla gülüşmelerin de olması dikkat çekti.