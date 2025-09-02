Mansur Yavaş'tan 'CHP İstanbul İl kongresi kararı' çıkışı

CHP İstanbul İl Kongresi iptal oldu...

Yaşanan gelişmede mahkeme, 8 Ekim 2023’te yapılan İstanbul kongresine dair davada, Özgür Çelik ve yönetimini görevden aldı; 196 delegeyi tedbiren uzaklaştırarak kongre sürecini durdurdu.

GÜRSEL TEKİN KAYYUM OLARAK ATANDI

İstanbul İl Başkanlığı'na geçici olarak Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz, Erkan Narsap heyeti görevlendirildiği öğrenildi.

Mahkeme kararının yankıları sürerken bir açıklama da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan geldi.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Yavaş, "Siyasete demokrasi dışı müdahaleler, en çok demokrasinin kendisine zarar vermiştir." vurgusu yaptı.

"VERİLEN TEDBİR KARARI; DEMOKRASİ VE HUKUK İLKELERİYLE BAĞDAŞTIRILMASI GÜÇ BİR KARARDIR"

Mansur Yavaş'ın açıklamaları şöyle:

Siyasete demokrasi dışı müdahaleler, en çok demokrasinin kendisine zarar vermiştir.



Partimizin İstanbul İl Kongresi’yle ilgili verilen tedbir kararı; demokrasi ve hukuk ilkeleriyle bağdaştırılması güç bir karardır.

"HUKUKUN ASLİ GÖREVİ, DEMOKRASİYİ KORUMAKTIR"