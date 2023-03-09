Marmara Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem Marmara Denizi açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul ve Bursa'da da hissedildi.

Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 'asrın felaketi' olarak adlandırılan, 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin geride bıraktığı acı yüreğimizi yaktı.

10 ili de etkisi altına alan büyük depremlerde binlerce canımızı toprağa verdik.

Türkiye'nin bir gerçeği olan depremlere karşı duyarlılığın artırılması gereği, bir kez daha ortaya çıkmış oldu.

Vatandaşlar ise yaşanan felaketin ardından gözünü Marmara Bölgesi'ne çevirdi.

Marmara açıkları sallandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Denizi açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntı, Bursa'nın Karacabey ilçesine 14,41 kilometre mesafede ve yerin 7 deniz yüzeyinin 7 kilometre altında kaydedildi.

Birçok yerde hissedildi

Sarsıntı İstanbul ve Bursa'nın bazı ilçelerinde de hissedildi.

Aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek ülkemizde meydana gelen son depremleri görebilirsiniz.

SON DEPREMLER LİSTESİ