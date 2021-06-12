Marmara Denizi'ndeki müsilajın yoğunluk ve değişim haritaları çıkarıldı

Deniz salyası olarak da bilinen müsilajın, Marmara Denizi’ndeki yayılmasına yönelik çalışmalar yapıldı. Müsilajın zamansal değişim ve yoğunluk haritaları çıkarıldı.

Marmara Denizi’nin bir bölümünü etki altına alan ve deniz salyası olarak da bilinen müsilaj ile mücadele durmaksızın devam ediyor.

Yapılan çalışmalar ile müsilajın su yüzeyindeki yoğunluk ve zamansal değişimleri görüntülendi.

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Harita Mühendisliği Bölümü tarafından optik ve termal uydu görüntüleri kullanılarak çıkarılan haritalar, müsilajın yayılma alanının genişliğini ortaya koydu.

BULUT ETKİSİNDEN UZAK ANALİZLER YAPILACAK

GTÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı ve Harita Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taşkın Kavzoğlu, çıkarılan uydu görüntüleri ile ilgili yaptığı açıklamada, İleri Uzaktan Algılama Teknolojileri Laboratuvarında analiz çalışmaları başlatıldığını ifade etti.

Optik ve termal görüntülerden faydalanılan çalışma kapsamında, radar görüntülerinin de incelendiğini belirtti.

Kavzoğlu, deniz suyunun birkaç metre derinliklerine nüfuz edebilen ve hava şartlarından etkilenmeyen büyük dalga boylu radar görüntüleriyle ilgili süreçlerin devam ettiğini kaydetti.

Bulut geçişlerinin bahar döneminde çok fazla yaşandığının altını çizen Kavzoğlu, radar görüntüleri sayesinde bulut etkisinden kurtularak analizler yapılacağını söyledi.

“BU TÜRKİYE’DE İLK HARİTA”

Optik görüntüle ile yapılan analizlerin çok kıymetli olduğunu belirten Kavzoğlu, sadece uydu görüntüsünü paylaşmadıklarını, metrik olarak tüm ölçümleri yapabildiklerini vurgulayarak, "Bu Türkiye'de ilk harita." ifadelerini kullandı.

“YÜZDE 99 DOĞRULUK ELDE EDİLDİ”

Kavzoğlu, kullanılan algoritmalar ile yüzde 99 doğruluk elde edildiğini belirtti.

Bursa, İstanbul, Yalova, Kocaeli bölgesini içine alan havzayı kapsayan çalışmalarda 14 Mayıs tarihinde alınan uydu görüntüsünde müsilajın Gemlik Körfezi'nde yoğunluk gösterdiğinin belirlendiğini söyledi.

Aynı dönemde müsilajın İstanbul tarafında az miktarda görüldüğüne, İzmit Körfezi'nde hemen hemen hiç müsilajın ortaya çıkmadığına vurgu yaptı.

Marmara Denizi'ndeki müsilajın yoğunluk ve değişim haritaları çıkarıldı VİDEO



“BUNA MÜSİLAJ PATLAMASI DİYORUZ”

Kavzoğlu açıklamalarına şu ifadeler ile devam etti:

"İzmit Körfezi'ne doğru, akıntılarla görülmeye başlandığını tespit ettik. İstanbul'da çok azdı, Gemlik'te çok yoğundu. 14 Mayıs'ta çalıştığımız bölgede, yaklaşık 50 kilometrekarelik bir alanı kapsıyordu. 5 günlük periyotlarla ölçüm yapıyoruz. Her 5 günde bir bunun çok ciddi şekilde çoğalmaya başladığını gördük. Buna müsilaj patlaması diyoruz. Şu anda 100 kilometrekarelik bir alana yayıldı.





“ISINMA NEDENİ İLE ÇOĞALDIĞINI GÖRDÜK”

Metrik olarak ölçümleri tamamlandı, haritalandı. Nerelerde ne kadar olduğunun bilgisi elimizde var. Biz sadece optik değil, termal görüntülerle de çalıştık. Termal görüntü bize neyi veriyor? Müsilajın kalın bir tabaka oluşturduğu yerlerde ısınma nedeniyle daha çok çoğaldığını gördük.

“MARMARA DENİZİ’NDE SU ISINIYOR”

Marmara Denizi'nde su ısınıyor. 1970'lerde ortalama 2,5 derece bir artışın olduğunu biliyorduk. Marmara Denizi'nin orta kısımlarında 14 dereceler, 13,5 dereceleri ölçerken, müsilajın olduğu alanlarda 17,5 dereceleri gördük. Bugün daha da artmış olabilir çünkü haziran görüntülerinin işlenmesi halen devam ediyor.

“CANLILAR İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR TEHDİT”

Yaklaşık 18 derecelik bir ısıya yaklaşmış durumda. Isındıkça oksijeni tüketiyor, çoğalıyor ve aşağıya doğru kendini yayıyor. Bu da canlılar için çok büyük bir tehdit oluşturacak.





“10 GÜN İÇERİSİNDE YÜZDE 41 ARTIŞ OLDU”

Denizin içerisindeki alanlarda modelleme yapabiliyoruz. Bu hareketlerin sonucunda ne kadar çoğalacak, bu iş ne zaman biter ile ilgili modelleme yapabiliyoruz. Azalmaya başladığında da ne zaman sonlanacağı konusunda bilgi verebileceğiz. Artış başlangıçta çok hızlı oldu. 10 gün içerisinde yüzde 41 civarında artış oldu."

Müsilaj konusunda literatür araştırması yapıldığını belirten Kavzoğlu, 1900'lı yıllarda ilk Adriyatik Denizi'nde başlayan müsilaj olayının o bölgede sürekli tekrarlandığını, bilim insanlarının bu alanda önemli çalışmalar yaptığını ifade etti.

“DENİZ ALTINI DA HARİTALAMAK İSTİYORUZ”

Deniz altına ne kadar yayıldığıyla ilgili deniz biyoloğu, çevre mühendisi ve deniz ekolojisi alanında çalışanlarla iş birliği içerisinde olduklarını belirten Kavzoğlu, "İstanbul ve Kocaeli kıyılarında, 6 kameralı drone ile kıyı bölgelerinde haritalandırma yapacağız. Alınan önlemlerin de etkisini bu şekilde takip edeceğiz. Kıyılarda zamansal olarak nasıl azalıyor, bunu izleyeceğiz. Bundan sonraki süreçte deniz altını da modellemek, haritalamak istiyoruz." sözlerini kaydetti.

“HAZİRAN AYINDA ARTABİLİR”

Kavzoğlu açıklamalarına nokta koyarken, hava şartları ve kirletici etmenlerin etkisinin sürmesi durumunda, haziran ayında deniz salyası alanlarının artabileceğinin altını çizdi.