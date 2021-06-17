Marmara Denizi'nden toplam 3 bin 539 metreküp müsilaj toplandı

Bakan Murat Kurum, Marmara'da toplanan müsilaj miktarına ilişkin açıklama yaptı.

Marmara Denizi'ni saran müsilajdan kurtulmak için başlatılan seferberlik devam ediyor.

Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bir eylem planı başlatıldı.

Belediye ve vatandaşların destek verdiği temizlik çalışmalarının sonucunda toplanan müsilaj miktarı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından açıklandı.

9 GÜNLÜK RAPOR: 3 BİN 539 METREKÜP TEMİZLİK

Murat Kurum, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Marmara Denizi'mizdeki müsilaj temizliğimizin dokuzuncu gününde 251,7 metreküp ile toplamda 3 bin 539,9 metreküp müsilajın temizliğini tamamladık.

16 Haziran itibarıyla 208 bölgede gerçekleştirdiğimiz müsilaj temizliğimize ara vermeden devam ediyoruz." dedi.





"DENETİMLER HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR"

Bakan Kurum denetimlere yönelik olarak, "Denetim çalışmalarımıza da hız kesmeden devam ediyoruz. Müsilaj temizliğimizin dokuzuncu gününde 3 bin 710 denetim gerçekleştirerek mevzuata aykırı hareket eden işletmelere 12 milyon 38 bin TL idari para cezası uyguladık. Denetimlerde 823 numuneyi inceledik." dedi.