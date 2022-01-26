Marmaray yarın sabaha kadar ücretsiz olacak

Marmaray yarın sabaha kadar ücretsiz olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Marmaray seferlerinin yarın sabaha kadar ücretsiz olacağını belirtti.

İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle vatandaşlar evlerine gitmekte zorluk yaşıyor.

Kar yağışının etkisiyle trafik durma noktasına geldi.

Uyarılara rağmen alınmayan önlemler nedeniyle birçok sürücü yollarda mağdur oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Marmaray seferlerinin yarın sabaha kadar ücretsiz olacağını açıkladı.

"MARMARAY BUGÜN DE SABAHA KADAR ÜCRETSİZ OLARAK DEVAM EDECEKTİR"

Bakan Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamaların meydana geldiği İstanbul'da, Marmaray'ın yarın sabaha kadar ücretsiz hizmet vereceği açıkladı.

Karaismailoğlu, "Bakanlığımıza bağlı Marmaray, bugün de sabaha kadar ücretsiz olarak seferlerine devam etmektedir." dedi.