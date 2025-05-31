Haber Merkezi

Marmaray Süreyyapaşa İstasyonu’nda iki çocuğuyla birlikte seyahat eden Deniz Eroğlu ile bir kadın yolcu arasında yer verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında trende bulunan E.D., Deniz Eroğlu'nu darbetti.

Kavgaya sonradan dahil olan İ.A.'nın da araya girmesiyle arbede büyüdü.

Trenin durağa yanaşmasıyla inen taraflar, tartışmaya burada devam etti.

Yaşanan olayda korkan çocukları ise duraktaki kadın yolcular sakinleştirmeye çalıştı. O anlar, bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DARBEDEN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Kavgada darbedilen Deniz Eroğlu, hastaneye kaldırılırken burnunda kırık olduğu tespit edildi.

Deniz Eroğlu'nun şikayeti üzerine şüphelilerden İ.A. olay yerinde, E.D. ise yapılan çalışmalar sonucu sonradan yakalandı.

Gözaltına alınan iki şüpheliden İ.A., işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. E.D. ise 'kasten yaralama' suçundan adliyeye sevk edildi.

Yaşananların ardından Deniz Eroğlu, Show Haber'e konuştu ve şöyle dedi:

"BEN ÇOCUKLARIMI KORUMAYA ÇALIŞIYORUM"

İlk başta trene binerken gerçekleşti. Ben ikizlerimle trene binerken kapıda bir hanımefendi vardı. Hızlıca girmeye çalışıyoruz ama çekiyor beni. Niye çekiyorsunuz, girmeye çalışıyoruz dedim. Biraz tartıştık, konu kapandı. Konu kapandıktan sonra beyefendi inmek için kapıya giderken kızın ağladığını görüyor ve niye böyle yüksek sesle konuşuyorsun dedi.



Ama ben çocuklarımı korumaya çalışıyorum. Hani ya düşerse bir şey olursa... Ben çocuğumun birini önden diğerini arkadan neden koyayım, ya tren kalkarsa kapı kapanırsa. Arkadaki çocuk ayağını boşluğa atarsa ağlamasın. Niye ufacık çocuklar bu eziyeti görsün dedim. Konu kapandı.

"BENİ TUTUP İNDİRMEYE ÇALIŞTI"

Beyefendi kızın ağladığını görünce sen neden böyle konuşuyorsun, gel aşağı, senle görüşeceğiz, erkeksen aşağı in dedi ama çocuklarım var yanımda. İnmeyeceğim dedim. Tutup indirmeye çalıştı. Görüntülerde görmüşsünüz. Normalde konu kapanmak üzereydi, diğer adam inmek üzereydi.



O gelip bağırınca o da döndü. O da in aşağı erkeksen şeklinde konuşmaya başladı. Ben çocuklarım var, çocuklarımın yanında kavga etmek istemiyorum. Ben Süreyya Plajı'nda ineceğim eğer kavga etmek istiyorsanız orada eşime vereceğim çocukları, o zaman gelin yanıma dedim.

"VURDU VE KAÇTI"