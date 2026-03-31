Gözler yarınki CHP kurultay davasında: Karar bekleniyor

Siyasetin gözü bu duruşmada...

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla, hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması nedeniyle görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılanmasına, yarın Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.

BİR ÖNCEKİ DURUŞMA NELER YAŞANDI?

Duruşmanın önceki celsesinde mahkeme; dosyanın, savcının görüşü doğrultusunda "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasına bakan mahkemeye muvafakatname yazılarak İstanbul'daki dosyayla birleştirilmesinin talep edilmesine karar vermişti.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, Ankara'da süren CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin davanın "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasıyla birleştirilmesi talebine muvafakat vermemişti.

KILIÇDAROĞLU DOSYADA MAĞDUR OLARAK YER ALIYOR

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın da aralarında olduğu 12 sanık yargılanıyor.

13 Ocak'ta görülen celsede duruşmaya SEGBİS ile katılan Ekrem İmamoğlu, CHP kurultayının şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü savunmuştu.

İmamoğlu kendisine divan başkanlığını teklif edenin de mağdur olarak dosyada yer alan Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu beyan etmişti.

CHP kurultayının iptali istemiyle dava açan eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın "davaya katılma" talebi de son celsede kabul edilmişti.

Görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da yer aldığı 12 isim, delegelere menfaat karşılığı oy kullandırmakla suçlanıyor.

İddianamede; CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mağdur, İmamoğlu müdafi, eski CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş müşteki olarak yer alıyor.

3 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede İmamoğlu'nun yanı sıra, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile Baki Aydöner, Erkan Aydın, Hüseyin Yaşar, Mehmet Kılınçaslan, Metin Güzelkaya, Özgen Nama, Rıza Akpolat ve Serhat Can Eş hakkında, Siyasi Partiler Kanunu'nun 112'nci maddesinde yer alan "oylamaya hile karıştırma" suçlamasıyla 1 yıldan 3'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

BUGÜNE NASIL GELİNDİ?

Davanın geçmişi 4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşen 38'inci Olağan Kurultay ile 6 Nisan 2025'te yapılan 21. Olağanüstü Kurultay'a dayanıyor.

Hatay eski Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler tarafından 38'inci Olağan Kurultay'a şaibe karıştırıldığı iddia edilmiş; delegelerin oylarını rüşvet karşılığında satın alındığı öne sürülerek farklı mahkemelerde dava açılmıştı.

Bu davalar 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde birleştirilmişti.

DAVACILARDAN "KILIÇDAROĞLU DÖNSÜN" TALEBİ

Davacılar, oylamaya rüşvet ve hile karıştırıldığını öne sürüp, delege iradesinin sakatlandığını savunuyor.

Kurultayın yok hükmünde (mutlak butlan) sayılmasını isteyen davacılar, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve iade edilmesi gerektiğini savunuyor.

CHP'DE MUTLAK BUTLAN ÇIKARSA NE OLUR?

Mutlak butlan kararı çıkması durumunda CHP yöneticileri, Kılıçdaroğlu'nun yine CHP Genel Başkanlığı'na oturamayacağını düşünüyor.

En kötü senaryoda mahkemenin, hem CHP yönetimine ilişkin ihtiyati tedbir kararı ve mutlak butlan kararı alması.

Tedbir kararını da yine Kılıçdaroğlu'nun avukatının istemesi gerekiyor. Eğer böyle bir karar çıkarsa o zaman CHP yönetimi görevden alınıyor ve eski yönetime CHP teslim ediliyor.

CHP yöneticileri o dönemde de oluşacak Parti Meclisi'nde güçlü olacaklarını ifade ediyorlar ama olmaması durumunda da Parti Meclisi'nden istifa ederek karar alamaz hale getirmek ve partiyi bir an önce Olağanüstü Kurultay'a götürme planını olduğunu ifade ediyorlar.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN KILIÇDAROĞLU'NA: TARİHİ BİR HATA OLUR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de "Görevi kabul etmek tarihi bir hata olur. Siyasi Partiler Kanunu'nda kayyum değil, çağrı heyeti var. Onda da 40 gün içinde seçim yapılır yazıyor." demişti.

İMAMOĞLU: ÇOK İÇİMİ YAKTI

Ekrem İmamoğlu, "Mutlak butlan kararı çıkarsa görevi alırım." diyen CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına yönelik olarak "Büyük bir ihanete uğrama duygusuyla karşı karşıyayım. Çok içimi yaktı." ifadesini kullanmıştı.

YAVAŞ'TAN KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da, geçen sene Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmişti.

Kılıçdaroğlu'nun, bu görüşmede "Partiyi kayyuma teslim etmem." ifadesini kullandığı öne sürülmüş ve parti içi tartışmalar alevlenmişti.

Belediye başkanlarının Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin ayrıntıları ortaya çıkmıştı.

Yavaş'ın, Kılıçdaroğlu'nun ifadelerine tepki gösterip bu sürece tepki koyduğu ve "Bu şekilde bir siyaset olursa parti bölünür. Siyaset yapmaktan vazgeçebilirim." dediği iddia edilmişti.