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Haber Merkezi

İstanbul Kadıköy'de 24 Ocak'ta bit pazarına giden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, iki çocuk tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

U.B. ve yanında bulunan B.B.'nin yanı sıra, yaşları küçük 2 çocuk daha yakalanarak tutuklandı.

KATİLLERE AİT YENİ GÖRÜNTÜLERE ULAŞILDI

Minguzzi'nin katillerinin, olaydan önce pazarda bir tezgahtan bıçak aldığı görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde, Minguzzi'ye bıçakla saldıran ve tekme atan B.B. ve U.B.'nin pazarda yürüdükleri sırada bir tezgahtan bıçak alarak yürümeye devam ettikleri görülüyor.

Şahısların rahat tavırlarla hareket etmeleri dikkat çekiyor.

NE OLMUŞTU?

15 yaşındaki B.B.'nin, bit pazarında kaykay malzemesi almaya giden Minguzzi'yi taciz ettiği ve kısa bir tartışma sonrası B.B.,'nin Minguzzi'yi pazarda arayıp fiziksel şiddet uyguladığı, esnafın ise kavgayı ayırmaya çalıştığı öğrenildi.

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ŞÜPHELİLERİN İFADELERİ

Tutuklanan M.A.D. ve A.Ö.'nün ifadeleri alındı.

A.Ö., Minguzzi'yi tanımadığını, B.B.'ye yardım etmediğini, bıçaklama anını görmediğini ve olayı babasından öğrendiğini söyledi.

M.A.D. ise B.B.'nin Minguzzi'yi bıçakladığını gördüğünü, U.B.'nin yere düşen Minguzzi'ye tekme attığını belirtti.

B.B.'nin olay sonrası normal göründüğünü, kendilerine "Bıçakladım, ne olur?" diye sorduğunu ekledi.

M.A.D., olayın planlı olmadığını, tek suçunun orada olmak olduğunu savundu.

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