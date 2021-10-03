Meclis'te milletvekillerinin stresi için yeni tedbirler alındı

Meclis'te milletvekillerinin stresi için yeni tedbirler alındı

TBMM Meclis Genel Kurulu'nda vekillerin, vücuttaki elektrik birikimini önlemek için de zemine bakır tel topraklama yapılıp anti-statik halılar döşendi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 2,5 aylık tatilin ardından, geçtiğimiz cuma günü 27. Dönem 5. Yasama yılı başladı.

Yeni yasama yılına başlanırken Meclis'teki yenilikler de gözden kaçmadı.

Bu yeniliklerden biri de Meclis oturumlarında stres kaynaklı sık sık kavgalarla gündeme gelen vekiller içindi...

TBMM Genel Kurul salonunda, vekillerin stres ve gerginlik birikimini önlemeye yönelik tedbirler aldı.

Zemine bakır tel topraklama yapılırken anti-statik halılar döşendi.

BAKIR TEL TOPRAKLAMA, VÜCUTTA BİRİKEN ELEKTRİĞİ ENGELLEYECEK

Bakır tel topraklamanın, elektronik sistemlerden kaynaklanan vücuttaki yoğun elektrik birikimini önlemek adına yapıldığı öğrenildi.

ANTİ-STATİK HALILAR STRES YÜKÜNÜ AZALTACAK

Yenilenen anti-statik halılarla birlikte vekillerin stres yükünün azaltılması hedefleniyor.

YENİ HAVALANDIRMA SİSTEMİ UYUYAKALMALARI ÖNLEYECEK

Bakır tel topraklama ve anti-statik halı döşemesinin yanı sıra Genel Kurul'un havalandırma sisteminde de değişiklik yapıldı.

Vekillerin daha yoğun oksijen alabilmeleri için sıralara havalandırma ünitesi kondu.

Havalandırma ünitesinin yerleştirilmesi ise oksijen azlığı nedeniyle oluşabilecek uyuyakalmaların önüne geçmek.