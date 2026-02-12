Meclis'teki yumruklu kavga fotoğraf karelerinde Adalet ve İçişleri Bakanlığı görevlerini devralan Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi'nin yemin töreni öncesi Meclis'te, AK Partili ve CHP'li vekiller arasında kavga çıktı. Kavga anları saniye saniye fotoğraf karelerine yansıdı.

Göster Hızlı Özet Meclis'te, yeni Adalet ve İçişleri Bakanları Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi'nin yemin töreni öncesi AK Parti ve CHP'li vekiller arasında kavga çıktı.

CHP'li vekillerin kürsüyü kapatmasıyla başlayan tartışma, yumruklu kavgaya dönüştü.

Türkiye Büyük Millet Meclisi dün, hareketli anlara sahne oldu... Görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen Yılmaz Tunç'tan boşalan Adalet Bakanlığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, Ali Yerlikaya'dan boşalan İçişleri Bakanlığına Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi getirildi. Düzenlenen tören ile görevlerini devralan bakanlar, yemin etmek için TBMM'ye geldi. TÖREN ÖNCESİ KAVGA ÇIKTI Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi'nin yemin etmesine engel olmak isteyen CHP'li vekillerin kürsüyü kapatması sonucu tartışma çıktı. AK Parti ve CHP'li vekiller arasında çıkan tartışma, kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. KAVGA ANLARI FOTOĞRAF KARELERİNE YANSIDI Meclis'te ortalığın karıştığı anlar, Nefes'ten Selahattin Sönmez'in kamerasına yansıdı. İŞTE KARE KARE KAVGA ANLARI

