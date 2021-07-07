Mehmet Aydın'ın emniyetteki ilk ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'ye getirilen Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, kimseye kesin kazanç vadetmediğini, kişilerin mağduriyetini gidermek için teslim olduğunu söyledi.

Brezilya'da yetkili makamlara teslim olan ve Türkiye'ye getirilmesinin ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında 4 günlük gözaltı süresi verilen Çiftlik Bank kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın ifade vermesi yaklaşık 4 gün sürdü.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen Mehmet Aydın'ın emniyet ifadesi ortaya çıktı.

Aydın'ın Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda soruşturmayı yürüten savcıya ifade verme işlemleri ise devam ediyor.

ÇEŞİTLİ ÜLKELERDE FİRMA AÇTI

Aydın'ın emniyetteki ifadesinde Çitlik Bank projesini öncelikli bir internet oyunu olarak tasarladığını, oyuna yüksek katılımcı şirket kurmaya karar verdiği, sistemi Kıbrıs'ta kurduğu şirket üzerinden yönetmeye başladığını söyledi.

'Çiftlik Bank Projesinde' zamanla şarküteri ve çiftlikler açtığını ve bazı kişilerin para istemesine üzerine eşiyle yurt dışına çıktığını ve geri gelmediğini belirten Aydın'ın yurt dışında bulunduğu süreçte de çeşitli ülkelerde firmalar açtığını belirtti.

"KESİN KAZANÇ VADETMEDİM"

Türkiye'deki Çiftlik Bank işlerinin ise çalışanlarınca yürütüldüğünü öne süren Aydın'ın, Çiftlik Bank sisteminde kimseye kesin kazanç vaadinde bulunmadığını, onlara sadece sistem herhangi bir şekilde kapanırsa sadece ana para iadesi garantisi verildiğini, oyuna üye olanların gerçek çiftliklerde payı olmadığının söylendiğini iddia etti.

DOLANDIRICILIK İDDİALARINI YALANLADI

Ayrıca binlerce üyenin de oyunda kazandığı paraları nakit olarak teslim aldığını, Çiftlik Bank'ın mucidi ve kurucusu olduğunu, bu sistemi asla dolandırıcılık amacıyla kurmadığını ve her zaman iyi niyetli davrandığını iddia etti.

SİSTEM GÖREVLİLERİNİ SUÇLADI

Şirketin kapandığı son ana kadar ana para iadesi yapmasının da iyi niyet göstergesi olduğunu öne süren Aydın, sistemde görev alan kişilerin kötü niyetli davrandığını söyleyerek haksız menfaat temin ederek kendisini de zarara uğrattıklarını belirtti.

PARALARI GERİ ÖDEYECEĞİNİ SÖYLEDİ

Ayrıca, Aydın'ın tüm malvarlığının bu sistemden zarar görenlerin mağduriyetinin giderilmesi için kullanılmasını istediğini, basından soruşturmayı takip ederken Çiftlik Bank mağdurlarının 64 milyon lira zarara uğradığının haber yapılması üzerine Türkiye'de kurulu Çiftlik Bank organizasyonundaki şirketlerin mal varlıklarının 200 milyon lira civarında olmasından ve bu mağduriyeti karşılayacağından dolayı teslim olmaya karar verdiğini söylediği öğrenildi. Bunun üzerine Brezilya'daki büyükelçiliğe giderek teslim olduğunu beyan ettiği bilgisi edinildi.