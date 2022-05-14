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    Mehmet Kasapoğlu İşitme Engelliler Erkek Voleybol Milli Takımı'nı tebrik etti

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları finalinde Ukrayna'yı yenerek şampiyon olan İşitme Engelliler Erkek Voleybol Takımı'na tebrik mesajı yayınladı.
    • 14.05.2022 - 10:20
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    Mehmet Kasapoğlu İşitme Engelliler Erkek Voleybol Milli Takımı'nı tebrik etti

    İşitme Engelliler Erkek Voleybol Milli Takımı, 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları (Deaflympics) finalde Ukrayna'yı yenerek şampiyon oldu.

    Gençlerin bu başarısının ardından ise Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu tebrik mesajı yayımladı.

    Bu büyük başarıda emeği geçen herkese teşekkürlerini ileten Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi;

    "Milli takımımızı canı gönülden kutluyorum"

    "24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Ukrayna İşitme Engelliler Erkek Voleybol Milli Takımı'nı mağlup ederek altın madalya kazanan Türkiye İşitme Engelliler Erkek Voleybol Milli Takımı'mızı canı gönülden kutluyorum. Bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

    Mehmet Kasapoğlu İşitme Engelliler Erkek Voleybol Milli Takımı nı tebrik etti #1


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