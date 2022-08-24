Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, yurt başvuru kayıtlarının an itibarıyla başladığını, sürecin pazar akşamı son bulacağını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt başvurularına ilişkin açıklama yaptı.

Başvuruların an itibarıyla başlatıldığını açıklayan Kasapoğlu, yurt ücretlerinin eylül ayı içerisinde belirleneceğini açıkladı.

Sadece Ankara'da 36 yurt

Bakan Kasapoğlu konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

"Üniversite yurt hizmeti sağlayan ikinci ülkenin dünyada olmadığını da özellikle belirtmek istiyorum. Bu bir gurur tablosudur. Gençlerimizin emrindedir, hizmetindedir. Dünyanın en geniş en güçlü devlet tarafından yürütülen yurtlar gençlerin hizmetinde.

Sadece Ankara'mızda 36 adet yurdumuz var. Gelişen güçlenen yurt zincirimiz var. Ankara'da Çubuk'ta 6 binden fazla öğrenciye ev sahipliği yapacak yurdumuzu tamamladık. Türkiye'nin dört bir yanında gelişen, büyüyen yurtlarımız var. Cebeci'deki bu yurdumuzda 4 binden fazla kapasiteyle inşallah full olarak öğrencilerimize hizmet verecek. Cumhuriyet tarihinin en büyük kapasitesini yeni rakamlarla egale etmeye devam edeceğiz.

Mehmet Kasapoğlu: Yurt başvuruları başladı ViDEO



"Yurt kapasitemiz 800 binin üzerinde"

Veriler, arşivler, geçmişiyle, bugünüyle her şeyiyle ortada. Devrimden bahsediyoruz. Yurt çalışmasında da devrimden bahsediyoruz. 190 binlerden 800 bine çıkarılmış kapasiteden hemen hemen yüzde 95'i ranzalıyken yüzde 10'a düşmüş bir sistemden bahsediyorum. Ortak banyo, tuvaleti, ısınması, beslenmesi... Her alanda özgün bir alan yaşam alanı. İşte bu yurtlar bu yıl başlattığımız uygulama seyahatsever, gençler rota çizip yaz boyu Türkiye'yi dolaşıp, yurtlarda ücretsiz konaklıyorlar. Böyle bir sistem dünyada eşi benzeri olmayan bir sistem.

"Amacımız gençleri güçlü kılmak"

Gençleri istismar malzemesi olarak kullanılmasını istemeyiz. Gençlerimizi güçlü kılmak amacımız. Hayatlarında gençlere dair proje, fikir ortaya koymayanları, ucuz politika anlayışıyla bu mükemmel altyapıyı küçültmeye, itibarsızlaştırma çalışmalarına da asla müdahale edilmesine izin vermeyeceğiz.



"30 milyara yakın TÜFE oranını gençlerin üzerinden aldık"

Kredi bursta bir kalemde 30 milyara yakın TÜFE oranını gençlerimizin üzerinden aldık. Ekim ayında çalışma bitecek, gençlerimize TÜFE, ÜFE'siz kredi imkanı sunacağız. Kredi anlayışını yeni bir boyuta taşıyoruz. Bugüne kadar yıllardan beri yönettikleri büyük şehirlerde kaç tane yurt inşa etmişler, yurt altyapısı yapmışlar, bunu sormak lazım. İcraatlarımızla konuşuyoruz.

Yeni bir sezona başlıyoruz. Onlar için bakanlık olarak tüm kurum, kuruluşlarımızla işbirliklerimizi en güçlü seviyede tuttuk. Çok kapsamlı hazırlık çalışmamız var. Bu işbirliklerimizi bu süreçte güçlendirerek devam ettireceğiz.

"Başvurular an itibarıyla başladı"

2022-2023 eğitim öğretim yılı başvurularını an itibarıyla başlatıyoruz. Pazar akşamına kadar E-devlet üzerinden öğrenciler başvurularunu gerçekleştirecek. Başvurular hiçbir şekilde insan eli değmeden bilgisayar ortamında değerlendirilecek. Gelir, başarı durumlarına göre yerleştirmeler otomatik olarak gerçekleştirilecek. İnşallah asil ve yedek öğrencilerimiz açıklanmış olacak.

"Kılı kırk yaran hassasiyetle çalıştık"

Burada bir gurur tablosundan bahsediyorum. Bu gururu istisnasız herkesin hissetmesi gerekiyor. Bu muhteşem hizmete gölge düşürülmemesini ifade ediyorum. Kılı kırk yaran hassasiyetle çalıştık. Her zaman daha iyisini yapma hedefiyle çalıştık. Tüm yöneticilerimiz hazırlıklarını en güzel şekilde gerçekleştirdiler.





Ücretler eylülde belirlenecek

Yurt ücretleriyle ilgili ifadeler görüyorum. Resmi olarak yurt ücretlerini eylül ayı içinde belirleyip, açıklayacağız. Bunun dışında hiçbir bilgiye itibar edilmesin.

Pazar günü başvurular bitecek, sonrasında da hızlı bir şekilde yerleştirme sürecini tamamlama yolunda tamamlanacak.

Seyahatsever uygulaması gençlerimizi mutlu ediyor. Anadolu'daki seyahatlerimde de karşılaşıyorum. Gençleri görünce mutlu oluyoruz."