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Mehmetçik ayağı üşüyen çocuğa kendi çorabını giydirdi

Mehmetçik ayağı üşüyen çocuğa kendi çorabını giydirdi

Her daim halkının yanında olan kahraman Türk askeri dünyaya örnek olmaya devam ediyor. Bir asker, çorapsız ve terlikle gezen çocuğa, kendi yedek çorabını giydirdi.