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    Mehmetçik ayağı üşüyen çocuğa kendi çorabını giydirdi

    Mehmetçik ayağı üşüyen çocuğa kendi çorabını giydirdi

    Her daim halkının yanında olan kahraman Türk askeri dünyaya örnek olmaya devam ediyor. Bir asker, çorapsız ve terlikle gezen çocuğa, kendi yedek çorabını giydirdi.
    • Haber Merkezi
    • 01.12.2022 - 12:12
    • Güncelleme : 01.12.2022 - 12:18
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    Kahraman Türk askerimiz yaptığı operasyonlarla terör örgütünün belini kırmaya devam ediyor.

    Yurt içi ve sınır ötesi operasyonlarla terör örgütlerine göz açtırılmıyor.

    Öte yandan gönüllere de dokunan Mehmetçik, Türk halkının göğsünü kabartıyor...

    Her daim halkının yanında

    Koronavirüs sürecinde her koşulda vatandaşlarının yanında bulunan Mehmetçik, şefkatli elleriyle yaşlı insanların tüm ihtiyaçlarını gidermişti.

    Terör örgütü PKK yandaşlarının tüm iftira ve karalama kampanyalarına karşılık  halkının yanında yer almaya devam eden güvenlik güçleri, son hareketiyle gündem oldu.

    Mehmetçik ayağı üşüyen çocuğa kendi çorabını giydirdi

    Yürekleri ısıttı

    Mehmetçik'in sosyal medyada paylaşılan son videosundaki görüntüler, soğuk havada yürekleri ısıttı.

    Kendi çorabını giydirdi

    Paylaşılan görüntülerde kahraman bir askerimiz soğuk havada çorapsız ve ayakkabısız gezen bir çocuğa kendi yedek çorabını giydirdi.

    Sosyal medyada paylaşılan bu anlar kullanıcılar tarafından çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

    Mehmetçik ayağı üşüyen çocuğa kendi çorabını giydirdi #1

    Mehmetçik ayağı üşüyen çocuğa kendi çorabını giydirdi #2

    Mehmetçik ayağı üşüyen çocuğa kendi çorabını giydirdi #3


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