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- Mehmetçik ayağı üşüyen çocuğa kendi çorabını giydirdi
Mehmetçik ayağı üşüyen çocuğa kendi çorabını giydirdi
- Haber Merkezi
- 01.12.2022 - 12:12
- Güncelleme : 01.12.2022 - 12:18
Kahraman Türk askerimiz yaptığı operasyonlarla terör örgütünün belini kırmaya devam ediyor.
Yurt içi ve sınır ötesi operasyonlarla terör örgütlerine göz açtırılmıyor.
Öte yandan gönüllere de dokunan Mehmetçik, Türk halkının göğsünü kabartıyor...
Her daim halkının yanında
Koronavirüs sürecinde her koşulda vatandaşlarının yanında bulunan Mehmetçik, şefkatli elleriyle yaşlı insanların tüm ihtiyaçlarını gidermişti.
Terör örgütü PKK yandaşlarının tüm iftira ve karalama kampanyalarına karşılık halkının yanında yer almaya devam eden güvenlik güçleri, son hareketiyle gündem oldu.
Mehmetçik ayağı üşüyen çocuğa kendi çorabını giydirdi
Yürekleri ısıttı
Mehmetçik'in sosyal medyada paylaşılan son videosundaki görüntüler, soğuk havada yürekleri ısıttı.
Kendi çorabını giydirdi
Paylaşılan görüntülerde kahraman bir askerimiz soğuk havada çorapsız ve ayakkabısız gezen bir çocuğa kendi yedek çorabını giydirdi.
Sosyal medyada paylaşılan bu anlar kullanıcılar tarafından çok sayıda beğeni ve yorum aldı.