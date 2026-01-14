Mehmetçik'ten "Daima hazır" paylaşımı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hazır, daima hazır...

Türkiye'nin çevresi uzun yıllardır ateş çemberiyle çevrili.

Kuzey'de Rusya-Ukrayna savaşı, Doğu'da İran'da süregelen iç karışıklıklar ve Güney'de devrimin birinci yılını yeni tamamlayan Suriye.

Türkiye diplomasisi ise tüm bu ateş çemberinin ortasında her zaman güçlü ve sağlam bir duruşla yürüttüğü denge politikasıyla dünyada sözü geçen bir ülke konumunda.

MEHMETÇİK HER KOŞULA HAZIR

Milli Savunma Bakanlığı ise bugün Mehmetçik'in her zaman her duruma hazırlık olduğunu vurgulayan bir paylaşım yaptı.

Paylaşımda "Hazırlık yoksa başarı yoktur" ifadelerine yer verilirken, paylaşımda yer alan fotoğrafta ise Türk Silahlı Kuvvetleri personellerinin denizde, havada ve karada her duruma karşı daima hazırlıklı olduğuna dair görüntüler yer aldı.

KÖKLÜ MAZİ

Özellikle Türk Kara Kuvvetleri'nin milattan önce 209 yılına kadar uzanan mazisi, azimliliği ve kararlılığıyla biliniyor.

Her türlü zor koşulda görev yapabilme kabiliyetine sahip olduğunu defalarca kanıtlamış olan Mehmetçik, vatanın her karış toprağını düşman tehdidine karşı korumak için 7/24 nöbet başında.

SAVUNMA SANAYİİ KATKISI

Özellikle savunma sanayisinde gerçekleşen atılımla birlikte, Türk Silahlı Kuvvetleri hem bölgesel hem de küresel anlamda en güçlü ordular arasındaki yerini her geçen gün daha da sağlamlaştırıyor.