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- Mehmetçik'ten PKK/YPG'ye darbe: 4 terörist öldürüldü
Mehmetçik'ten PKK/YPG'ye darbe: 4 terörist öldürüldü
Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist ile Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.
- Haber Merkezi
- 12.08.2021 - 14:47
- Güncelleme : 12.08.2021 - 15:39
Kahraman komandolar, Irak'ın kuzeyindeki PKK/YPG’li teröristlere nefes aldırmıyor.
Her saldırı girişimi önleniyor, terör örgütü üyelerinin faaliyet gösterdiği alanlar yerle bir ediliyor.
4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Üç operasyon daha başarıyla sonuçlandı.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist ile Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.