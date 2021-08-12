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    Mehmetçik'ten PKK/YPG'ye darbe: 4 terörist öldürüldü

    Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist ile Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.
    • Haber Merkezi
    • 12.08.2021 - 14:47
    • Güncelleme : 12.08.2021 - 15:39
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    Mehmetçik'ten PKK/YPG'ye darbe: 4 terörist öldürüldü

    Kahraman komandolar, Irak'ın kuzeyindeki PKK/YPG’li teröristlere nefes aldırmıyor.

    Her saldırı girişimi önleniyor, terör örgütü üyelerinin faaliyet gösterdiği alanlar yerle bir ediliyor.

    4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

    Üç operasyon daha başarıyla sonuçlandı.

    Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist ile Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

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