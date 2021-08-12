Mehmetçik'ten PKK/YPG'ye darbe: 4 terörist öldürüldü

Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist ile Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.

Kahraman komandolar, Irak'ın kuzeyindeki PKK/YPG’li teröristlere nefes aldırmıyor.

Her saldırı girişimi önleniyor, terör örgütü üyelerinin faaliyet gösterdiği alanlar yerle bir ediliyor.

4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Üç operasyon daha başarıyla sonuçlandı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist ile Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.