Meksika'da bir günde 501 kişi koronadan hayatını kaybetti

Güney Amerika ülkelerinden Meksika'da, koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 501 kişi yaşamını yitirdi.

Meksika Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede koronavirüs kaynaklı can kaybı son 24 saatte 501 artarak, 8 bin 134'e yükseldi.

Ülkedeki vaka sayısı 3 bin 455 artışla 74 bin 560'a ulaştı.

İLK KEZ 500'Ü GEÇTİ

Ülkede bir günde görülen en yüksek vaka ve ölüm artışları gerçekleşirken, 24 saatte koronavirüs dolayısıyla hayatını kaybedenlerin sayısı ilk kez 500'ü aştı.

İLK ÖLÜM 19 MART'TA OLDU

Meksika'da ilk koronavirüs vakası 28 Şubat'ta saptanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.