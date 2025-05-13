Meloni'den Erdoğan'a Türkiye'nin diplomatik çabaları için teşekkür

AA & Ensonhaber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İtalya Başbakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Ukrayna ile Rusya arasındaki barış müzakerelerine İstanbul'un ev sahipliği yapma yönündeki Türkiye'nin hazır olduğu açıklaması ışığında iki lider, diplomatik perspektifleri ele aldı ve Ukrayna'da adil ve kalıcı bir barışa verdikleri desteği yineledi" ifadesi kullanıldı.

ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Açıklamada şunlar kaydedildi:

Başbakan Meloni, Türkiye'nin çatışmayı sona erdirecek müzakere edilmiş bir çözüme yönelik çabalarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Meloni, Ukrayna'nın yaptığı gibi Rusya'nın da en üst düzeyde yapılacak görüşmelere yönelik davete olumlu yanıt vermesini ve barışa olan istekliliğini somut bir şekilde gösterecek olan 30 günlük tam ve koşulsuz ateşkesi kabul etmesini beklediğini yeniden vurguladı.