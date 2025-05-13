Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü

DHA

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, beraberinde büyük yıkımlar getirdi...

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat 2022’de başlayan savaşı durdurmak amacıyla İstanbul'da yapılan doğrudan müzakerelerde, en anlamlı ilerleme sağlandı..

Ara verilen görüşmelerle ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den önemli bir açıklama geldi..

Putin, başkent Moskova'da gerçekleştirilen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Ukrayna'da üçüncü kez ateşkes ilan ediyoruz" demiş, Ukrayna ile 15 Mayıs'ta İstanbul'da ön koşulsuz doğrudan görüşmelerin yeniden başlatılmasını önermişti..

Putin'in çağrısına Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'den de olumlu yanıt gelmiş, iki ülkenin perşembe günü İstanbul'da bir araya gelmesi bekleniyor..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, süreçle ilgili diplomasi trafiğini sürdürüyor..

MELONİ İLE GÖRÜŞTÜ

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefonda görüştü..

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meloni'ye Türkiye'nin Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın adil ve kalıcı barışla neticelenmesi için müzakerelere ev sahipliği yapmak dahil, her türlü katkıyı vermeye hazır olduğunu ifade etti..

İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeleri kullandı: