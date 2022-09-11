Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, artan konut ve kira fiyatları nedeniyle Ankara, İstanbul ve İzmir'deki memurları küçük şehirlere tayin istediklerini söyledi.

Son dönemde emlak sektöründe fahiş artış furyası başladı.

Kısa sürede kira ve konut fiyatları kendini katlamaya başladı.

Hükümet konuya ilişkin önlemler alarak yeni projeler geliştirirken konu kısa sürede yaşamı olumsuz etkiledi.

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, sendikanın genel merkez binasında basın açıklaması düzenleyerek konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Memurlar zor şartlar altında"

Yazgan’ın gündeminde enflasyon nedeniyle artan konut ve kira fiyatlarından kaynaklı kamu görevlilerinin yaşadığı sorun yer aldı.

Memurların enflasyon nedeniyle zor durumda olduklarını ve son günlerde özellikle büyükşehirlerde yaşanan konut ve kira fiyatlarındaki artıştan dolayı muzdarip olduklarını vurgulayan Yazgan, “Ankara’da 5 bin, İzmir’de 6 bin, İstanbul’da da 7 bin liranın üzerinde bir kira söz konusu.

Dolayısıyla ortalama memur maaşının 10 bin lira olduğunu değerlendirdiğimizde, gıda fiyatlarındaki artışla birlikte memurlarımız hakikaten büyükşehirlerde zor durumda kalmaktalar ve zor geçim şartları nedeniyle zor şartlar altında memuriyet hayatını sürdürmekteler” diye konuştu.

Memurlar yüksek kiralar nedeniyle küçük şehirlere yöneldi ViDEO



"Kamu görevlileri küçük şehirlerde yaşamayı tercih eder hale geldiler"

Yazgan, küçük şehirlerde yaşayan memurlar ile İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere büyükşehirlerde yaşayan memurların aynı maaşı aldıklarını ama giderlerinin aynı olmadığını belirterek, “Bizim sendika olarak önerdiğimiz ‘büyükşehir farkı’ şeklinde büyükşehirde yaşayan kamu görevlilerinde bir dokunuş yapılması lazım.

Bununla ilgili son dönemde yaşanan gıda artışı, konut ve kira fiyatlarındaki artış, bunu bir defa daha gösterdi.

Kamu görevlileri bugün Ankara, İstanbul ve İzmir yerine küçük şehirlerde yaşamayı tercih eder hale geldiler. Kamu idaresi, hükümet ve kurumlar büyükşehirlerde memur tutma noktasında öteden beri zorluk çekiyorlardı.

"Tayin isteme hızı arttı"

Büyükşehirlere atanan memurlar, diğer illere tayin istiyorlardı. Dolayısıyla bunun hızı artmış oldu. Büyükşehirlerde yerleşik olarak yaşayan memurlar bile artık küçük illere gitme noktasında bir mücadele içerisindeler.

Bu, devletin ve kurumların büyükşehirlerde norm kadroyu doldurmasını önleyecek. Dolayısıyla büyükşehirlerde bu maaşa memur çalıştırmak zorlaşacak” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Yazgan, büyükşehirlerde yaşayan memurlara ‘büyükşehir farkı’ verilerek, memurların konut ve kira fiyatlarında yaşayacağı sorunun ortadan kalkacağını kaydetti.



