Meral Akşener sessizliğini bozdu: Ofis iddialarına yanıt verdi İyi Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener, gazeteci İsmail Saymaz'ın bir televizyon programında söylediği "Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir iş adamının dosyası için görüştü" ve "ofis açtı" sözlerine tepki gösterdi.

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İyi Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşme sonrasında çeşitli iddialar ortaya atılmıştı.

Akşener, sosyal medyada yaptığı açıklamada bu iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu belirtti.

Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsmail Saymaz'ın gazetecilik etiğini ihlal ettiğini söyledi.

Sert tepki gösterdi

Saymaz'ın katıldığı bir televizyon programında söylediği, "Meral Akşener'e en yakın olduğunu bildiğim isimlerle konuştum. Beştepe'ye gitme ziyaretinin bir iş adamının Yargıtay'daki davasını çözmek olduğunu söyledi ve bunu anlattıktan sonra 'Yazık bizim emeklerimize' diye bitirdi" sözlerini hatırlatan Akşener, "İsmail Saymaz'ın bu ifadelerindeki şahsıma yöneltilen iddialar tümüyle gerçek dışıdır. Bugüne kadar herhangi bir iş insanı veya başka bir kişi adına, yargıya intikal etmiş bir konuda hiç kimseden açık veya örtülü hiçbir talebim olmamıştır, bugünden sonra da olmayacaktır. İsmail Saymaz'ın bu gerçek dışı iddiası sadece şahsımı değil, aynı zamanda bağımsız Türk mahkemelerini ve Sayın Cumhurbaşkanı'nı da zan altında bırakmaktadır" dedi.

Ofis iddialarını yalanladı

İsmail Saymaz'ın sosyal medya hesabından, "İyi Parti eski lideri Meral Akşener, Çankaya'da TBMM'ye çok yakın bir mesafedeki Cinnah Caddesi 57 numaralı binada ikinci katta ofis tuttu. Taşınma bugün başladı" paylaşımını da hatırlatan Akşener, "Sosyal medyada bilgi kirliliği oluşturan gerçek dışı bir paylaşımdır. Ofis açıp açmadığımı bu kadar çok merak edenleri aydınlatmak isterim ki Türkiye'nin herhangi bir yerinde, herhangi bir amaçla bir ofis açmadım. Şimdilik böyle bir planlama içerisinde de değilim. İlerleyen aşamada eğer ki bu yönde bir kararım olursa bunun da kamuoyu ile paylaşılmasını bizzat kendim sağlarım" ifadelerini kullandı.

"Hukuki yollara başvuracağım"

Akşener, bu iddiaların habercilik anlayışından uzak şekilde birer dedikodudan ibaret olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: