Meral Akşener CHP'yi sert sözlerle hedef aldı! Fırsatçılar... Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, terörü aklamaya çalışanların Meclis'te yerinin olmadığını vurgularken, oy uğruna bölücülüğe ses çıkarmayan ve 'fırsatçılar' olarak nitelediği CHP ile de mücadele ettiğini söyledi.

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ensonhaber.com

Türkiye'nin gündem konularından biri de yaklaşan yerel seçimler. Siyasi arena, 31 Mart 2024 seçimleri için çeşitli çalışmalarına hız kattı.

Bu kapsamda PKK'nın siyasi ayağı olarak nitelendirilen DEM Parti ile yan yana boy gösteren isim de Özgür Özel.

Seçimler yaklaşırken DEM Parti'ye yeşil ışık yakan CHP, çeşitli tartışmaların kapısını araladı.

Durum, geçtiğimiz seçimlerde ittifak ortağı olan İyi Parti ve CHP arasında şimdilerde soğuk rüzgarlar estiriyor.

Öyle ki Meral Akşener, grup toplantısında CHP'yi sert sözlerle eleştirdi.

"Oy uğruna bölücülüğe ses çıkarmayan koltuk meraklısı fırsatçılar"

İşte Akşener'in o sözleri;

Biz aynı zamanda milletin vicdanını temsil eden, bu kutlu çatının altında PKK terörünü, aklama peşine düşenlerle de mücadele ediyoruz. Teröristbaşına methiyeler düzme yarışına girenlerle de, mücadele ediyoruz. Haine hain diyemeyen, sözde demokrasi havarisi riyakarlarla oy kazanma uğruna, bölücülüğe ses çıkaramayan koltuk meraklısı fırsatçılarla da, mücadele ediyoruz!

"Adı sürekli olarak değişen; ama terörist başına duyduğu sevdası, bir türlü değişmeyen..."

İşte bu yüzden, İyi Parti olarak sonda söyleyeceğimizi, en başta söyleyelim. Adı sürekli olarak değişen; ama terörist başına duyduğu sevdası, bir türlü değişmeyen, bir sözde siyasi partinin bizim gözümüzde, siyasi meşruiyeti yoktur.

"Terörü aklamaya kalkanların Gazi Meclisimizde yeri yoktur"