ensonhaber.com

Türkiye'nin gündem konularından biri de yaklaşan yerel seçimler. Siyasi arena, 31 Mart 2024 seçimleri için çeşitli çalışmalarına hız kattı.

Bu kapsamda PKK'nın siyasi ayağı olarak nitelendirilen DEM Parti ile yan yana boy gösteren isim de Özgür Özel.

Seçimler yaklaşırken DEM Parti'ye yeşil ışık yakan CHP, çeşitli tartışmaların kapısını araladı.

Durum, geçtiğimiz seçimlerde ittifak ortağı olan İyi Parti ve CHP arasında şimdilerde soğuk rüzgarlar estiriyor.

Öyle ki Meral Akşener, grup toplantısında CHP'yi sert sözlerle eleştirdi.

"Oy uğruna bölücülüğe ses çıkarmayan koltuk meraklısı fırsatçılar"

İşte Akşener'in o sözleri;

"Adı sürekli olarak değişen; ama terörist başına duyduğu sevdası, bir türlü değişmeyen..."

"Terörü aklamaya kalkanların Gazi Meclisimizde yeri yoktur"

Kürt vatandaşlarımızı, kendilerine kalkan olarak kullanıp terörü aklamaya kalkanların Gazi Meclisimizde yeri yoktur. 'Öcalan Kürtlerin bir değeridir' diye yapılan bir açıklamanın da emir aldıkları hainlerin dışında bu vatanın hiçbir evladında, karşılığı yoktur. Biz, İyi Parti olarak on binlerce insanımızı katleden bir caninin, 'Kürtlerin bir değeri' olarak pazarlanmasını asla kabul etmiyoruz. Çünkü bizim için Kürtler, elinde on binlerin kanı olan bir teröristle aynı cümlede anılamayacak kadar değerlidir. Çünkü Kürtler merttir, namusludur, vicdanlıdır. Kürtler bu vatanın, has ve şerefli evlatlarıdır.