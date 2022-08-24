Meral Akşener'den İyi Partililere: Ben aday değilim, olmayacağım

2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olmayacağına tekrar belirten Akşener, "Adaylığım tartışmaya kapalı" diyerek parti yönetimini uyardı.

2023 yılında gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için siyasi partiler, hazırlıklarına devam ediyor.

Cumhur İttifakı'nda yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı açıklanırken, 6'lı masada belirsizlik sürüyor.

İyi Parti Kılıçdaroğlu'nu değil Akşener'i istiyor

CHP Genel Merkezi, Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday olarak görmek isterken İyi Parti Genel Merkezi, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmayarak Meral Akşener'i aday olarak görmek istiyor.

İyi Parti'de toplantı değerlendirmesi

Geçtiğimiz hafta sonu da 6. kez toplanan 6'lı masa liderleri kimin aday olacağı konusunda yine uzlaşamazken İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, konuyla ilgili parti kurmaylarına değerlendirmelerde bulundu.

"Cumhurbaşkanı adayı değil başbakan olacağım"

Cumhuriyet gazetesinden Gamze Kolcu'nun haberine göre; Akşener, buluşmayı kurmaylarına anlatıp kendisinin adaylığının 'yazılıp çizildiğine' dikkat çekerek “Adaylığım tartışmaya kapalı. Böyle bir şey (adaylığım) söz konusu değil. Ben aday değilim, olmayacağım.” ifadelerini kullandı. Akşener, başbakanlık sözlerini yineleyerek “Birinci parti olursak başbakanım.” ifadelerini kullandı.