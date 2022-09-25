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    Meral Akşener'in babasının partisiyle ilgili çelişkileri

    Meral Akşener'in babasının partisiyle ilgili çelişkileri

    İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yaptığı konuşmada CHP'nin babasının partisi olduğunu söyledi. Akşener'in konuşmasının ardından geçmişte kullandığı "Babam Türkeşci'ydi" sözleri akıllara geldi.
    • Haber Merkezi
    • 25.09.2022 - 17:13
    • Güncelleme : 25.09.2022 - 18:00
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    İyi Parti lideri Meral Akşener, İzmit Belediyesi'nde katıldığı bir programda konuşma gerçekleştirdi.

    Meral Akşener konuşmasında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ölünceye kadar şükran duyacağını ifade etti.

    "CHP benim babamın partisi"

    CHP ile ilgili konuşmasına devam eden Meral Akşener, "CHP'ye İyi Parti olarak teklif götürdük. Bu arada CHP benim babamın partisi. Rahmetli babamın rahmetli İnöünü ile fotoğrafı var. Sonra paylaşırız." ifadelerini kullandı.

    Meral Akşener'in bu açıklamaları gündemdeki yerini korurken, Akşener'in geçmişte katıldığı bir programda söylediği sözler ise tekrar gündeme geldi.

    Meral Akşener'in babasının partisiyle ilgili çelişkileri

    "Babam 60 ihtilalinden sonra Türkeşci oldu"

    Meral Akşener'in geçmiş yıllarda babasının Alparslan Türkeş olduğunu söylediği program akıllara geldi. Akşener, "Benim babam 60 ihtilaline kadar paşacıydı, 60 ihtilalinden sonra Türkeşci oldu. Babamdan abime abimden bana geçen bir durum." ifadeleri gündeme geldi.

    Nabza göre şerbetcilik yorumları geldi

    Görüntülerin ardından İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in geçmiş ve günümüzde karşılaştırılan konuşmasında babasının hangi partili olduğu hususu "Nabza göre şerbetçilik" yorumlarını da beraberinde getirdi.

    Meral Akşener in babasının partisiyle ilgili çelişkileri #1

    Meral Akşener in babasının partisiyle ilgili çelişkileri #2

    Meral Akşener in babasının partisiyle ilgili çelişkileri #3

    Meral Akşener in babasının partisiyle ilgili çelişkileri #4


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