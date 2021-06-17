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    Merkez Bankası'nın haziran ayı faiz kararı

    Merkez Bankası'nın haziran ayı faiz kararı

    Piyasalarda gözler bugün Merkez Bankası'nın saat 14'te açıklayacağı faiz kararında.
    • Haber Merkezi
    • 17.06.2021 - 09:57
    • Güncelleme : 17.06.2021 - 10:09
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    Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, bugün faiz kararı için toplanıyor.

    Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısı sonrası, faiz kararınını bugün saat 14.00’te duyuracak

    Merkez Bankası Para Politikası Kurulu mayıs ayı faiz kararında, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 19'da sabit bırakmıştı.

    MAYIS AYI ÖNCESİ FAİZ KARARLARI

    Merkez'in mayıs ayı önceki faiz kararları da şu şekilde;

    Ocak: Yüzde 17

    Şubat: Yüzde 17

    Mart: Yüzde 19

    Nisan: Yüzde 19

    FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ

    Merkez Bankası, önceki toplantılarda beklenen faiz indirimini pas geçmiş ancak metinlerinde faiz indirimine yönelik hazırlık yaptığı izlenimini vermişti.

    Hatırlanacağı üzere Şahap Kavcıoğlu'nun göreve gelmesinin ardından, TCMB'nin nisan ayındaki toplantısında Naci Ağbal döneminde metne giren "uzun bir müddet sıkı duruş" ve "gerekmesi durumunda ilave parasal sıkılaşma yapılacak" ifadeleri çıkarılmıştı.

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