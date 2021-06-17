- Haberler
- Gündem Haberleri
- Merkez Bankası'nın haziran ayı faiz kararı
Merkez Bankası'nın haziran ayı faiz kararı
- Haber Merkezi
- 17.06.2021 - 09:57
- Güncelleme : 17.06.2021 - 10:09
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, bugün faiz kararı için toplanıyor.
Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısı sonrası, faiz kararınını bugün saat 14.00’te duyuracak
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu mayıs ayı faiz kararında, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 19'da sabit bırakmıştı.
MAYIS AYI ÖNCESİ FAİZ KARARLARI
Merkez'in mayıs ayı önceki faiz kararları da şu şekilde;
Ocak: Yüzde 17
Şubat: Yüzde 17
Mart: Yüzde 19
Nisan: Yüzde 19
FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ
Merkez Bankası, önceki toplantılarda beklenen faiz indirimini pas geçmiş ancak metinlerinde faiz indirimine yönelik hazırlık yaptığı izlenimini vermişti.
Hatırlanacağı üzere Şahap Kavcıoğlu'nun göreve gelmesinin ardından, TCMB'nin nisan ayındaki toplantısında Naci Ağbal döneminde metne giren "uzun bir müddet sıkı duruş" ve "gerekmesi durumunda ilave parasal sıkılaşma yapılacak" ifadeleri çıkarılmıştı.