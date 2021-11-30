Euro
14.9067
3.03%
Dolar
13.1258
2.41%
Altın
754.08
2.6%
Borsa
1.816
0.42%
Bitcoin
746.971
1.66%
BTXN Coin
51.24
-5.56%
14ºC
İstanbul
Hafif yağmur 14 C

    Merkez Bankası Piyasalar Genel Müdürü Doruk Küçüksaraç görevinden ayrıldı

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasalar Genel Müdürü Doruk Küçüksaraç'ın görevinden ayrıldığı öğrenildi.
    • AA
    • 30.11.2021 - 14:12
    • Güncelleme : 30.11.2021 - 15:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Merkez Bankası Piyasalar Genel Müdürü Doruk Küçüksaraç görevinden ayrıldı

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda (TCMB) görev değişikliği yaşandı.

    TCMB Piyasalar Genel Müdürü Doruk Küçüksaraç’ın, görevini TCMB Piyasalar Genel Müdür Yardımcısı Hakan Er’e devrettiği öğrenildi.

    2019'DA ATANMIŞTI

    Daha önce Piyasalar Analiz Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Küçüksaraç, Ağustos 2019'da TCMB Piyasalar Genel Müdürü görevine atanmıştı.

    Merkez Bankası Piyasalar Genel Müdürü Doruk Küçüksaraç görevinden ayrıldı #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir