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- Merkez Bankası Piyasalar Genel Müdürü Doruk Küçüksaraç görevinden ayrıldı
Merkez Bankası Piyasalar Genel Müdürü Doruk Küçüksaraç görevinden ayrıldı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasalar Genel Müdürü Doruk Küçüksaraç'ın görevinden ayrıldığı öğrenildi.
- AA
- 30.11.2021 - 14:12
- Güncelleme : 30.11.2021 - 15:06
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda (TCMB) görev değişikliği yaşandı.
TCMB Piyasalar Genel Müdürü Doruk Küçüksaraç’ın, görevini TCMB Piyasalar Genel Müdür Yardımcısı Hakan Er’e devrettiği öğrenildi.
2019'DA ATANMIŞTI
Daha önce Piyasalar Analiz Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Küçüksaraç, Ağustos 2019'da TCMB Piyasalar Genel Müdürü görevine atanmıştı.