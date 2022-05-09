Mersin'de Eren Bülbül'ün adının parka verilmesinde yeni karar

Mersin'de Akdeniz Belediyesi'nin yapımı tamamlanan parka, 'İyi ki varsın Eren-Eren Bülbül' adının verilmesini içeren gündem maddesi reddedilmişti. Önerge bu kez kabul edildi.

Mersin'de Akdeniz Belediye Meclisi Mayıs Ayı İlk Toplantısı, Belediye Başkanı Mustafa Gültak başkanlığında konferans salonunda gerçekleştirildi.

Mecliste, Akdeniz ilçesine bağlı Huzurkent Bahşiş Mahallesi’nde Avşar Sokak üzerinde yapımı tamamlanan parka, Trabzon’un Maçka kırsalında 11 Ağustos 2017’de PKK'lı teröristlerin saklandıkları yeri güvenlik güçlerine göstermek isterken şehit düşen Eren Bülbül’ün anısını yaşatmak amacıyla, 'İyi ki varsın Eren - Bülbül Parkı' isminin verilmesi ile ilgili Başkan Gültak’ın meclis gündemine sunduğu teklif de görüşüldü.

Bu sefer kabul edildi

Başkan Mustafa Gültak tarafından direkt oylanan teklif, meclis üyelerinin oy çokluğu ile kabul edildi.

Öte yandan Belediyenin nisan ayı meclis toplantısında Cumhur İttifakı üyelerinin desteğiyle sunulan önerge, havale edildiği komisyonda muhalefet oylarıyla reddedilmişti.

Belediye Başkanı Gültak tabelayı astırmıştı

Belediye Başkanı Gültak da karar karşısında tepkisiz kalamamış, oylama sonucuna rağmen ise parkın uygun bir yerine Bülbül'ün adının yazılı olduğu tabelanın asılması talimatı vermişti.

Hazırlanarak alana götürülen tabela, Gültak ve belediye ekiplerince parkın köşesine dikilmişti.