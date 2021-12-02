Mersinliler aşıya güvenip rehavete kapıldı, vakalar arttı

Aşılanma oranı yüksek olan 'mavi il' kategorisindeki Mersin'de, vatandaşlar maske ve mesafe kurallarını unutunca vaka sayıları 256,27 bin kişiye ulaştı.

Birinci ve ikinci dozda yüksek aşılanma oranlarıyla dikkat çeken ve mavi iller kategorisinde yer alan Mersin’de, aşıya güvenme rehaveti, özellikle maske kullanmamak, kurallara uymamak da koronavirüs vakalarının artmasını beraberinde getirdi.

VAKA SAYISI ARTAN 10 İL ARASINDA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın paylaştığı haftalık haritada, Mersin, 13-19 kasım arasında 100 bin kişide bir haftalık toplam koronavirüs vaka sayısı 256,27 kişiye ulaşarak en çok artan 10 il arasında yer aldı.

"İKİ DOZ AŞILAMADAN SONRA RAHATLAMA OLDU"

Mersin İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Tuba Duygu Yılmaz, Mersin’deki vaka artışını değerlendirdi.

Yılmaz, "İnsanlar artık yerleşik hayata geçti, normal çalışmaya devam ediyorlar. Bir de iki doz aşılanmadan sonra bir rahatlama oldu. Mersin olarak birinci dozda yüzde 84’tü mavi oranımız, şimdi ikinci dozda yüzde 80,2’ye geldik. İnsanlarda ister istemez ‘biz nasıl olsa aşılıyız’ diye bir rehavete kapılma durumu oldu maalesef. Biz bunu sokakta, çarşıda, pazarda, her yerde görebiliyoruz. Ayrıca, hava soğuduğu için kapalı alanlara daha çok giriliyor, bu da bir sebep. Dolayısıyla Mersin’de de artışlar olmaya başladı maalesef." diye konuştu.

"MASKE, MESAFE, HİJYEN KURALINI İHLAL EDİYORLAR"

Maske kullanımının azalmasını değerlendiren Yılmaz, "Aşılananlarda ‘ben aşı oldum, nasıl olsa bulaşmaz'diye bir güven var. Bazıları ise maskeyi sıkıntılı buluyor, nefes almalarını engellediğini düşünüyor. Bu nedenle biraz rahat davranıyor insanlar. Özellikle bizim çok önemsediğimiz maske-mesafe-hijyen kuralını biraz ihlal ediyorlar. Özellikle kapalı alanlarda pozitif bir kişiyle 2 metreden yakın 10 dakikadan fazla maskesiz temasta bulunursanız geçirmeme ihtimaliniz neredeyse yok. Bu konuda sürekli uyarılarda bulunuyoruz." şeklinde konuştu.

"BİRÇOK MERKEZİMİZDE AŞILAMA DEVAM EDİYOR, OKULLARA DA EKİPLERİMİZİ GÖNDERİYORUZ"

Şu anda Mersin’in ikinci dozda yüzde 80,2 aşılanmayla epeyce yüksek bir oranı yakaladığını vurgulayan Yılmaz, sadece genç nüfusta, 19 yaş altı okul çağında daha düşük seyrettiğini söyledi.

Mersinlilerin üçüncü doz aşıyı da vurulmaya başladıklarını dile getiren Yılmaz, "Mutlaka aşı olunması yönünde sürekli eğitimler veriyoruz. Birçok merkezimizde zaten aşılama devam ediyor. Toplum sağlığı merkezlerimizde, 607 tane aile hekimliği birimimizde, bütün hastanelerimizde yoğun bir şekilde aşılama devam ediyor. Özellikle şehrin kalabalık merkezlerine konteynerler kurduk, AVM’lere aşı ekipleri gönderdik.

"VAKA SAYIMIZI AŞAĞI ÇEKMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Özellikle genç nüfusta daha az aşılama oranı gördüğümüz için şu anda bütün okullarımızda aşılama çalışması yürütüyoruz. Ekiplerimizi gönderip, çocuklara okulda aşı yapıyoruz. Aşı olmayan herkese bir şekilde ulaşıp, aşılanma oranımızı artırmaya, vaka sayılarımızı aşağı çekmeyi çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"HASTANELERİMİZDE MERSİN OLARAK AVANTAJLIYIZ"

Sağlık ekibi ve olanaklarının koronavirüs ile mücadelede Mersin’e yetecek düzeyde olduğunun altını çizen Yılmaz, "Hastanelerimizde Mersin olarak avantajlıyız. Çok şükür bir sıkıntı yaşamadık. Tabii ki hem yoğun bakımda hem yatan hastalarda şu anda yoğunluk var ama biz il olarak kendi kendimize yetebiliyoruz, bir sıkıntımız yok. Aynı şekilde hizmetlerimiz devam ediyor." dedi.