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Nükleer silahlara sahip iki komşu ülke Hindistan ve Pakistan arasındaki tansiyon savaşa neden oldu...

Hindistan, "Sindoor Operasyonu" adıyla yeni bir askeri harekat başlattığını açıklarken, Pakistan'da altı bölgenin hedef alındığı belirtildi.

Pakistan ise Hindistan'ın üç farklı bölgeden füze saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu.

SALDIRILARI YORUMLADI

Bölgede gerilim artarken saldırıları CNN Türk canlı yayında yorumlayan Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın'dan dikkat çeken ifadeler geldi.

"BU BİR DİN SAVAŞIDIR"

Bölgede Pakistan'a karşı baskıların arttığını belirten Mesut Hakkı Caşın, bu saldırıların arkasında Müslümanlar ve Hindular arasında bir din savaşı yaşandığını belirtti.

"SALDIRILARIN ARKASINDA İSRAİL VAR"

ABD'nin saldırılara tepkisiz kalmasını da değerlendiren Caşın, "Burada bu işin arkasında bence İsrail var, düğmeye bastılar ve saldırılar başladı." diye konuştu.

"HİNDİSTAN'A SESLENİYORUM, YANLIŞ YOLDASINIZ"

Mesut Hakkı Caşın, açıklamalarında şunları kaydetti:

Yapılan saldırılar bir savaş sebebi değildir, aslında bu dış politikada yalancı bayrak dediğimiz bir hadisedir. Şu an dünyanın en büyük iki nükleer gücü karşı karşıya. Ben Hindistan’a sesleniyorum yanlış yoldasınız. Eğer bir terör faaliyeti engellenmek isteniyorsa bu hukukla olur savaşla olmaz. Siz dün başlattığınız operasyonla camileri vurdunuz, sivilleri öldürdünüz ve bunu bir intikam olarak dünyaya duyurdunuz. Bu aslında intikam saldırısı değil, Müslümanlar ve Hindular arasında bir dinler savaşıdır. Hindistan, Pakistan’ın can damarlarını kesiyor.

"MİLYONLARCA İNSANI TEHLİKEYE ATIYORLAR"