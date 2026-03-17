Meteoroloji tarih verdi: Fırtına uyarısı

Aman dikkat! Rüzgar şiddetini artıracak...

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan değerlendirmede, Kuzey Ege’nin kuzey kesimlerinde rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edildi.

BAYRAMIN İKİNCİ GÜNÜ ETKİSİNİ KAYBEDECEK

Yetkililer, fırtınanın 21 Mart Cumartesi günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiğini belirtirken, başta denizciler olmak üzere vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.