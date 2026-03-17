Siyasi partilerin genel başkanları bayramda nerede olacak: Programlar netleşti

Bir Ramazan ayı daha geldi geçiyor...

19 Mart Perşembe günü son oruçlar tutulacak ve bayram arefesi yaşanacak.

20-21-22 Mart tarihlerinde ise Ramazan Bayramı coşkusu yaşanacak.

Siyasi arenada da partilerin genel başkanlarının bayram boyunca nerede bulunacakları duyuruldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MEMLEKETİ RİZE'DE BAHÇELİ ANKARA'DA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayramı ailesiyle birlikte Rize’de geçirecek.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise bayram süresince Ankara’da bulunacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel memleketi Manisa’da olacak.

Diğer parti liderlerinin programları da netleşti. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan Diyarbakır’da bayramı geçirecek.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Ankara’da, Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan Kayseri’de olacak.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Ankara’da bayramı geçirirken, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu İstanbul’da bulunacak.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan İstanbul’da, Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal Afyonkarahisar’da, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu ise Ankara’da bayramı karşılayacak.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ise bayramın ikinci gününde Ankara’daki parti genel merkezinde partililerle bayramlaşacak.

PARTİLER ARASI BAYRAMLAŞMA İKİNCİ GÜN

Öte yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da bayram öncesinde Meclis personeliyle bir araya gelerek bayramlaşma programına katılacak.

Siyasi partiler arasındaki geleneksel bayramlaşma ziyaretlerinin ise bayramın ikinci gününde gerçekleştirileceği bildirildi.