Metropoll'den yeni anket: Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz?

Metropoll'den yeni anket: Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz?

Erken seçim tartışmaları gündemdekini yerini korurken, kamuoyu araştırma şirketleri art arda veri paylaşmaya başladı.

Metropoll Araştırma Kasım 2021 Türkiye’nin Nabzı araştırması kamuoyuna açıklandı.

Ankete katılan katılımcılar, “Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusunu yanıtladı.

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra şekilenen oy oranları, akıllara MHP'nin anketlere yönelik tepkisini getirdi.

HDP, MHP'NİN İKİ KATI

Öyle ki; terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin oy oranı yüzde 12,8 seviyesindeyken MHP'nin oy oranı yüzde 6,6 seviyesinde olduğu görüldü.

BU PAZAR SEÇİM OLSA

Gelen cevaplar ise şöyle sıralandı:

AK PARTİ: 34,3

CHP: 22,6

İYİ PARTİ: 14,9

HDP: 12,8

MHP: 6,6

DEVA: 2,9

MEMLEKET: 2

SP: 1,5

DİĞER: 2,5

MHP: OYLARI GERÇEK RAKAMLARIN ALTINDA GÖSTERİYORLAR

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, kamuoyu araştırma anketlerine ilişkin geçtiğimiz günlerde şu açıklamayı yapmıştı:

"Toplum mühendisliğiyle MHP'nin oylarını gerçek rakamların çok altında göstererek seçmen eğilimlerini başka partilere akıtmak isteyen fonlanmış ve ideolojik bazı anketlerin aksine, partimize yönelik teveccühün belirgin surette arttığı tespit edilmiştir. Şüphe yok ki MHP; önceki seçimlerde olduğu gibi, umutlarını partimizin oy kaybına bağlayanları hayal kırıklığına uğratacak, CHP ve yancılarını destekleyen kamuoyu araştırma şirketlerini 2023 Haziran'ında da ters köşeye yatıracaktır. Elbette MHP'nin bir ayı aşkın süredir sürdürdüğü siyasi faaliyetler dolayısıyla yalnızca arızalı muhalefet cephesinin demokrasimizin işleyişiyle bağdaşmayan politikaları üzerinde durulmamış, Cumhur İttifakı olarak Türkiye yararına atılan ve gelecekte atılacak adımlar da dile getirilmiştir."