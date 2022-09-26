Mevlüt Çavuşoğlu, Japon mevkidaşı ile görüştü

ABD'deki görüşmeleri sonrası Tokyo'ya giden Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Hayashi Yoshimasa ile ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeleri görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM 77'nci Genel Kurulu kapsamında gerçekleştirdiği temaslar sonrası Tokyo'ya uçtu.

Bakan Çavuşoğlu, burada Japon mevkidaşı Hayashi Yoshimasa ile bir araya geldi.

"Cenaze töreni ve temaslarda bulunmak için Tokyo'dayız"

Çavuşoğlu, seyahati ile ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Japonya Eski Başbakanı Abe Shinzo’nun resmi cenaze törenine katılmak ve temaslarda bulunmak üzere Tokyo’dayız.” ifadelerini kullandı.

"Bölgesel gelişmeleri ele aldık"

İkili görüşmeye dair açıklamada bulunan Çavuşoğlu, “Japonya Dışişleri Bakanı Hayashi Yoshimasa’yla ikili ilişkilerimizi ve başta Ukrayna olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele aldık.” dedi.













