MHP ve DEM Parti arasında bayramlaşma trafiği

Siyasetin bir geleneği...

Ramazan Bayramı kapsamında, siyasi parti heyetlerinin bugün karşılıklı resmi ziyaretlerle bayramlaşma mesaisi başladı.

KARŞILIKLI BAYRAM ZİYARETİ

MHP ile DEM Parti, Ramazan Bayramı dolayısıyla karşılıklı ziyaret gerçekleştirdi.

MHP heyeti, DEM Parti Genel Merkezi’ni ziyaret etti. DEM Parti heyeti de aynı saatlerde MHP Genel Merkezi’ni ziyaret etti.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ KONUŞULDU

İki partinin genel merkezlerinde yapılan temaslarda, Terörsüz Türkiye süreci ve Meclis gündemine gelebilecek yasal düzenlemeler konuşuldu.

Görüşmenin öne çıkan başlıklarından biri, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz’ın yaptığı değerlendirme oldu.

BAYRAMDAN SONRAYI İŞARET ETTİ

DEM Parti'yi ziyarette MHP'li Sadir Durmaz, görüşmede MHP’nin süreç konusundaki yaklaşımını anlattı.

Partisinin geçmişten bugüne bu konuda tutarlı bir çizgide olduğunu söyleyen Durmaz, birlik, beraberlik ve kardeşlik hukukunun güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Durmaz, şunları ifade etti:

"Hukukta, 'işlenemez suç, fiili imkânsızlık hali' diye bir durum söz konusu. Şimdi bugün 50 yıldır ülkemizde yaşanan terör sorununa, sıkıntılara rağmen Kürt'le Türk birbiriyle evlilikten hiç vazgeçmemiş. Ve ısrarla bu evlilikler devam etmiş. Yani hasımlığı değil de hısımlığı tercih etmişiz. Nereden bakarsanız bakın 8-10 milyon civarında bir evlilik söz konusu. Buradan meydana gelen yeni bir nesil var. İkişer çocuk olsa 20 milyon, anne babayı koy 40 milyon. Eşittir Türkiye. Yani o işlenemez suç, fiili imkansızlık hali bizim zaten başka bir değerlendirme yapmamızı da imkansız hale getiriyor. Biz biriz, beraberiz, bir aileyiz ve bizim bu kardeşlik hukukunu daha da pekiştirmemiz gerekiyor.

Bu anlayışla meselelere yaklaşıyor Milliyetçi Hareket Partisi. Terörsüz Türkiye sürecinin, kardeşliğimizi daha da pekiştirmesini umut ediyor, diliyoruz. Elbette her konuda aynı şeyi düşünmek durumunda değiliz, bu mümkün de değil, o zaman aynı parti oluruz. Fakat bir uzlaşmayla, bu hukuku gözeterek atılacak adımlarla inşallah Türkiye bu sıkıntıyı da geride bırakacak. Meclis'teki komisyonun raporlarına da yansıyan hususlarda bayramdan sonra birtakım düzenlemeler için Meclis'in gündemine gelecek konuların olduğunu biliyoruz. Ama somut olarak bugün nedir derseniz onu ben söyleyemem, çünkü komisyon üyesi de değilim. Biz de aynı iyi dileklerimizi koruyoruz, iyi niyetimizi koruyoruz."

"ÖCALAN'A STATÜ MESELESİ ÇÖZÜLMELİ"

DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan ise görüşmede, Terörsüz Türkiye sürecinin artık daha somut adımlarla ilerlemesi gerektiğini söyledi.

Türkdoğan, Meclis komisyonunun raporuna işaret ederek özellikle ilgili bölümlerde yer alan tespitlerin yasalaşmasını beklediklerini belirtti.

Türkdoğan, açıklamasında Abdullah Öcalan’ın süreçteki rolünün tanınması gerektiğini de savundu.

Yasal süreç başlaması ve düzenleme yapılması hâlinde, Bahçeli’nin de gündeme getirdiği ‘statü meselesinin’ çözülebileceğini öne sürdü.