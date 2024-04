MHP'li Yalçın: Türk milliyetçilerinin evi, ocağı, otağı MHP'dir

DHA

MHP'li Yalçın, 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşen Mahalli İdareler Seçimleri'nin sonuçlarıyla ilgili tartışmalara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Yalçın, tartışmaların bütün hızıyla devam ettiğini belirterek, "Bazı bilindik Pinokyo figürleriyle Lilliput'lu ülkü cüceleri, cambaz oynatıcılar tarafından yeniden sahneye sürülmekte, eski nakaratlar tekrarlanmaktadır." dedi.

Yalçın'ın devam eden açıklaması şu şekilde;

"MHP'nin fikir ve ülküleri şekilden şekle, kalıptan kalıba sokulamaz"

Bu tartışmalardan bilistifade, içinde MHP’ye karşı erik kurusu birikmiş, tatmin edilmemiş hınç ve intikam hissi kalbinde bar tutmuş ne kadar atık ve safra varsa muarızlarımız tarafından yemlenerek üzerimize gönderilmektedir. Her şeyden önce MHP bir dava partisidir; yaslandığı ideolojik, sosyolojik ve siyasi yapı da Milliyetçi-Ülkücü Hareket'tir. MHP'yi diğer siyasi partilerden ayıran en önemli unsur; savunageldiği doktriner milliyetçiliğin dokusunun, tavizsiz ahlaki prensiplerle örülü olmasıdır. MHP'nin fikir ve ülküleri şekilden şekle, kalıptan kalıba sokulamaz.



MHP'nin ilkeleri elastiki olmadığından; sündürülemez, alabildiğine esnetilemez. Sıvı gibi her kabın şeklini alamaz. Türk milliyetçiliğinin; yani MHP özelinde ülkücülüğün kendi kabı, kendi rengi vardır. Kendi şekli, duruşu ve tarzı vardır. Bu sebeple MHP'li binbir surat olamaz; kılıktan kılığa giremez. MHP'li bukalemun da olamaz; parti parti, mahfil mahfil gezmez. Çiçekten çiçeğe uçan kelebekler gibi, fikirden fikre konmaz. MHP'nin ana yataklarından sürüklenen birtakım sel kütükleriyle sintine atıklarının son günlerde Mahalli İdareler Seçimleri sonrasında dillendirdiği martavallar, aynı ibret verici sona işaret etmektedir.



Bunlar; kullanılmaya, esnetilmeye, içleri doldurulmaya, yeniden şekil verilmeye, tahrik ve manipüle edilmeye müsaittirler. Bu atık ve kütükler, her seçim atmosferi sırasında değişik siyaset laboratuvarlarıyla algı tezgahlarında yeniden işlenerek piyasaya sürülmektedir. Mayalarında kendini ve aslını inkar vardır. Kendi değerlerine ihanet vardır.