Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Dünyanın en iyi ülkeleri kategorisindeyiz Eyüpsultan'daki Hüsnü Özdemir İmam Hatip Ortaokulu'nun açılış töreninde konuşan Yusuf Tekin, "Şu an Türkiye'de derslik başına düşen öğrenci sayısı, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı itibarıyla dünyanın en iyi ülkeleri kategorisindeyiz" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Eyüprsultan'da Hüsnü Özdemir İmam Hatip Ortaokulu'nun açılış törenine katıldı.

Törende İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul Milletvekili ve eski dönem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de hazır bulundu.

"Devlet bütçesiyle yaptığımız okulların hiçbirinin açılışını yapmadım: Yalnızca teşekkür etmek için hayırseverlerin açılışlarına katılıyorum"

Açılış töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Haziran ayından beri Türkiye’nin neresinden olursa olsun okul açılışlarına gidiyoruz ama sadece bir okul açılışına gidiyoruz, o da hayırseverlerin yaptığı okullar. Şu ana kadar devlet bütçesiyle yaptığımız okulların hiçbirinin açılışını yapmadım. Hayırseverlerin yaptırdığı okullara da yapılan hayrın, iyiliğin karşılığında bizim üzerine düşen şey teşekkür etmek, kendilerine şükranlarımızı iletmek. Ben bu vesileyle bu açılışlara katılıyorum. Başta Özdemir Ailesi olmak üzere, Türkiye’de hayır yaparak okul yapımında bize katkı veren hayırseverlere bir kez daha şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

"Öğrencilerimizin masasının üzerine yaklaşık 200 milyon adet kitap bırakıyoruz"

Konuşmasının devamında eğitim öğretim faaliyetlerindeki sayısal verileri açıklayan Bakan Tekin, "Türkiye’de eğitim-öğretim maddi imkanları açısından 2002 yılının verileriyle 2023-2024 yılının verilerini karşılaştırdığımızda, bunları dünyanın herhangi bir ülkesinin verileri diye bizim karşımıza getirseler, 'Adamlar eğitimde devrim yapmışlar' deriz. Şu an Türkiye’de derslik başına düşen öğrenci sayısı, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı itibariyle dünyanın en iyi ülkeleri kategorisindeyiz. Eğitim ve öğretim yılı açıldığında her çocuğumuzun masasının üzerinde ders kitapları var. Yılda biz öğrencilerimizin masasının üzerine yaklaşık 200 milyon adet kitap bırakıyoruz. Her birisinin 150-200 sayfa olduğunu düşünürseniz sıfırları sayamayız. Gerçekten bu anlamda eğitim öğretimin fiziki altyapısıyla ilgili olarak devrim niteliğinde işler yapıldı. Burada bize iki grubun çok ciddi katkısı var. Bir tanesi hayırseverlerimiz, diğeri de bizim en büyük paydaşlarımız yerel yöneticiler, belediye başkanlarımız. Bize katkı veren, destek olan belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Yerel seçimler yaklaşıyor. Okul ihtiyaçlarımızda yerel yöneticilerin bizimle beraber çalışması arasında böyle bir ilişki var. Bunu da sizlerle paylaşmış olayım. Fiziki altyapı dışında bir başka konu daha var. Güzel güzel okullar yapıyoruz. Eğitimin niteliğini artırmak için, bizim en önemli destekçimiz öğretmen arkadaşlarımız. Hepsine buradan teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"30 yılda hayırseverlerin yaptığı okul kadar okul yapacağız"

Programda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bu eğitim seferberliğinde sizin koordinenizle son 8 ayda 34 tane hayırsever protokolü yaptık. Hedefimiz şu, 5 yılda biz üzerimize düşeni yapacağız. 30 yılda hayırseverlerin yaptığı okul kadar okul yapacağız." dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Okulumuzun hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Çocuklarımıza, gençlerimize güzel ev sahipliği yapmasını, onları hayata güzel hazırlamasını temenni ediyorum. Hepinizi hürmetle selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

