Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak Milli Güvenlik Kurulu'nda terör operasyonları ile Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, bölgesel ve ulusal güvenlik konuları görüşülecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beştepe'de başkanlık edeceği, Haziran ayının ilk MGK toplantısında, terörle mücadele masada olacak. PKK, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerine karşı düzenlenen operasyonlar değerlendirilecek.

KUZEY IRAK'TAKİ OPERASYONLAR

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde sürdürdüğü Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarındaki son durum ele alınacak.

EGE, KIBRIS VE DOĞU AKDENİZ

Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de değerlendirilecek. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının korunmasına yönelik çalışmalar görüşülecek.

TSK'NIN KARABAĞ, SURİYE VE LİBYA'DAKİ FAALİYETLERİ

Toplantıda, Karabağ'da ateşkesi gözetmek ve denetlemek üzere kurulan Türk-Rus Ortak Merkez Komutanlığı'ndaki faaliyetler de gündemde olacak.

Libya'daki son durum ve Suriye'deki gelişmeler ele alınacak.

14 Haziran'da yapılacak NATO Zirvesi öncesinde Mehmetçik'in ittifak içindeki görevleri de konuşulacak.